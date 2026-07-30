Esto deberás pagar de multa por despojo de una propiedad privada en México 2026

Recientemente se dio un caso de despojo en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX). Motivo por el cual vecinos bloquearon calles en forma de protesta. Las acciones derivaron en prisión preventiva para Virginia “N” y Diana “N”.

La ocupación ilegal de inmuebles va en aumento y es preocupante. Actualmente en CDMX hay casi dos mil carpetas por despojo y sin contar los casos no denunciados, de acuerdo con Hugo Torres Zumaya, concejal en Benito Juárez.

En adn Noticias te explicamos cuál es la multa por invadir una propiedad privada México 2026 y cómo saber si un terreno o casa tiene dueño.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es la multa por invadir propiedad privada en México?

Invadir una casa, terreno o cualquier otro inmueble está tipificado como delito en México. De acuerdo con el artículo 395 del Código Penal Federal, quienes incurran en esta conducta pueden recibir una multa de entre 50 y 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), además de enfrentar una pena de prisión que va de tres meses a cinco años. El monto de la sanción económica se actualiza conforme al valor vigente de la UMA.

Si deseas confirmar quién es el dueño de un terreno o una propiedad, la vía oficial es consultar el Registro Público de la Propiedad (RPP) del estado donde se ubica el inmueble. Esta dependencia resguarda la información legal sobre la titularidad de los bienes registrados.

Otros métodos para identificar al propietario es preguntar a vecinos o personas locales, quienes a menudo conocen al dueño o tienen información relevante.

¿Cómo evitar el despojo de inmuebles?

Para evitar la invasión de una casa o departamento es fundamental mantener los documentos en regla y vigilar la propiedad de forma constante. Estas son algunas señales de alerta:

Personas desconocidas fotografiando constantemente la vivienda.

Individuos vigilando el inmueble durante varios días.

Intentos de consultar o modificar información en el Registro Público de la Propiedad.

Recibos de servicios públicos emitidos a nombre de personas desconocidas.

Aparición repentina de anuncios, cadenas o rejas en una propiedad desocupada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.