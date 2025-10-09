¡La lluvia no para! Retrasos en el Metro CDMX afectan a usuarios de varias líneas este jueves 9 de octubre

Las lluvias constantes que se registran desde ayer en la Ciudad de México (CDMX) han provocado una marcha lenta en el servicio del Metro y el Metrobús, aunque hasta el momento no se reportan suspensiones ni cierres de estaciones.

Las autoridades capitalinas piden a los usuarios salir con anticipación y tomar precauciones ante los retrasos derivados del clima.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/967UpkCs8Q — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 9, 2025

Línea 1: observaciones en tiempo de espera

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 1 , que corre de Pantitlán a Observatorio, presenta avance lento por las maniobras de seguridad que se aplican durante lluvia intensa, por lo que el tiempo de espera es de cinco minutos.

Línea 2: operación continua con ligera saturación

En la Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña), usuarios reportaron tiempos de espera de más de ocho minutos durante la mañana, pese a que en el reporte dice que es de cuatro.

Línea 3: precaución por pisos mojados

La Línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad, no ha presentado fallas técnicas; sin embargo, el STC exhorta a transitar con cuidado en escaleras y pasillos, debido a los pisos húmedos por el ingreso de agua en algunas estaciones superficiales.

El tiempo de espera es de seis minutos.

Líneas 5, 8, 9 y B: servicio estable

En las líneas 5 (Pantitlán–Politécnico), 8 (Garibaldi–Constitución de 1917), 9 (Tacubaya–Pantitlán) y B (Buenavista–Ciudad Azteca) el servicio es con marcha preventiva por lo que el tiempo de espera va desde los cinco a los 10 minutos, de acuerdo a la información oficial y los reportes de usuarios.

Línea 12 y Línea A: vigilancia especial

En las líneas 12 y A no hay interrupciones, pero los trenes avanzan con velocidad controlada en los segmentos abiertos; los tiempos de espera van de los seis a los ocho minutos.

Metrobús puede presentar retrasos por lluvias

Por su parte, el Metrobús no ha reportado reportado avance lento; no obstante,l os tiempos de traslado pueden duplicarse en algunos tramos debido a las lluvias constantes.

Las autoridades de movilidad recomiendan planificar los trayectos, usar paraguas o impermeable, además de mantenerse informados a través de las redes sociales del STC Metro y Metrobús CDMX ante cualquier actualización del servicio.

