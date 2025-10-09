¡La lluvia no para! Retrasos en el Metro CDMX afectan a usuarios de varias líneas este jueves 9 de octubre
Desde la mañana del miércoles, el Metro CDMX ha implementado marcha lenta en sus trenes por la constante lluvia en la capital; sal con tiempo y evita retrasos.
Las lluvias constantes que se registran desde ayer en la Ciudad de México (CDMX) han provocado una marcha lenta en el servicio del Metro y el Metrobús, aunque hasta el momento no se reportan suspensiones ni cierres de estaciones.
Las autoridades capitalinas piden a los usuarios salir con anticipación y tomar precauciones ante los retrasos derivados del clima.
Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 9, 2025
Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.
Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/967UpkCs8Q
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Línea 1: observaciones en tiempo de espera
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 1 , que corre de Pantitlán a Observatorio, presenta avance lento por las maniobras de seguridad que se aplican durante lluvia intensa, por lo que el tiempo de espera es de cinco minutos.
Línea 2: operación continua con ligera saturación
En la Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña), usuarios reportaron tiempos de espera de más de ocho minutos durante la mañana, pese a que en el reporte dice que es de cuatro.
Línea 3: precaución por pisos mojados
La Línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad, no ha presentado fallas técnicas; sin embargo, el STC exhorta a transitar con cuidado en escaleras y pasillos, debido a los pisos húmedos por el ingreso de agua en algunas estaciones superficiales.
El tiempo de espera es de seis minutos.
Así se vivió el Simulacro Nacional 2025 en el Metro CDMX
Líneas 5, 8, 9 y B: servicio estable
En las líneas 5 (Pantitlán–Politécnico), 8 (Garibaldi–Constitución de 1917), 9 (Tacubaya–Pantitlán) y B (Buenavista–Ciudad Azteca) el servicio es con marcha preventiva por lo que el tiempo de espera va desde los cinco a los 10 minutos, de acuerdo a la información oficial y los reportes de usuarios.
Línea 12 y Línea A: vigilancia especial
En las líneas 12 y A no hay interrupciones, pero los trenes avanzan con velocidad controlada en los segmentos abiertos; los tiempos de espera van de los seis a los ocho minutos.
Desde reptiles hasta mamíferos: Estos son los animales exóticos rescatados en el Metro CDMX
La cantidad de animales exóticos rescatados en el Metro CDMX sorprende a todos; desde tortugas, cacomixles y hasta un caimán fueron apareciendo en sus andenes.
Metrobús puede presentar retrasos por lluvias
Por su parte, el Metrobús no ha reportado reportado avance lento; no obstante,l os tiempos de traslado pueden duplicarse en algunos tramos debido a las lluvias constantes.
Las autoridades de movilidad recomiendan planificar los trayectos, usar paraguas o impermeable, además de mantenerse informados a través de las redes sociales del STC Metro y Metrobús CDMX ante cualquier actualización del servicio.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.