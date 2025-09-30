Línea 2 del Metro tendrá nueva extensión y conexión con tren interurbano

El gobernador de Nuevo León, Samuel García , anunció que la Línea 2 del Metro de Monterrey será ampliada hacia el municipio de Escobedo, con el objetivo de conectar la actual terminal Sendero con la avenida Las Torres. Ahí se ubicará una de las estaciones del Tren de Pasajeros que impulsa el Gobierno Federal.

El planteamiento tomó por sorpresa a los asistentes al Primer Informe de Gobierno del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes , ya que hasta ahora no se había hecho público un proyecto de este tipo.

Aunque el mandatario estatal no detalló fechas para su construcción, destacó que la obra busca mejorar la conectividad del transporte masivo en la zona metropolitana.

¡Muchas felicidades estimado @andresmijesmx por tu cuarto informe de gobierno! Sin duda, jalando en equipo con los municipios hemos construido un mejor Nuevo León para todas y todos. ¡Ánimo! 🦁👊🏻 pic.twitter.com/H6ntu1PT97 — Samuel García (@samuel_garcias) September 29, 2025

Un nuevo enlace con el Tren de Pasajeros en Monterrey

El anuncio se enmarca en los planes de desarrollo ferroviario que contempla el Tren de Pasajeros Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo , el cual tendrá seis estaciones en Monterrey. Entre ellas destacan San Jerónimo y Edison, que estarán enlazadas con las líneas 4 y 1 del Metro.

De acuerdo con García, el tramo adicional de la Línea 2 permitirá que Escobedo cuente con una conexión directa hacia el tren interurbano, integrando sistemas de transporte que hasta ahora operaban de manera independiente.

“Este esfuerzo es resultado de la coordinación entre Federación, Estado y municipio”, aseguró.

Beneficios para el municipio de Escobedo y su zona metropolitana

Actualmente, la Línea 2 del Metro concluye en Sendero, a menos de un kilómetro de la intersección de Barragán y Las Torres. Con la ampliación, miles de habitantes del norte de la ciudad tendrían acceso más rápido y directo a un punto estratégico de movilidad, lo que podría reducir tiempos de traslado y dependencia del vehículo particular.

Especialistas en urbanismo destacan que proyectos como este son clave para impulsar la interconexión metropolitana, siempre que vengan acompañados de estudios de factibilidad y financiamiento sostenible.

Desafíos en medio de otras obras del transporte público

La administración estatal ya enfrenta el reto de construir las líneas 4 y 6 del Metro , obras que han generado polémica por los plazos de ejecución y las dudas sobre su viabilidad financiera.

La ampliación de la Línea 2 se suma a esta agenda de infraestructura; de confirmarse su desarrollo, esta extensión colocaría a Escobedo como un nodo clave en la red de transporte metropolitano, con impacto directo en la movilidad regional.

