VIDEO: Reportan fuga de gas tras accidente de una Pipa en Tláhuac

A un mes exactamente del accidente de una pipa de gas en Iztapalapa en el Puente de La Concordia, esta tarde suscitó un incidente en el que un vehículo similar, pero de menores dimensiones chocó contra un muro de un pilar de la Línea 12 del Metro CDMX provocando una fuga del combustible. Así como en aquel lamentable miércoles de septiembre, el humo blanco comenzó a salir del cilindro que contenía el material.

Afortunadamente el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX actuó con rapidez y lograron controlar la fuga de gas sin que esta provocara un accidente de mayor cuidado.

#ÚLTIMAHORA | Se registra una #fuga de gas en Tláhuac



Una pipa que transportaba #GasLP sufrió la ponchadura de una llanta y terminó impactada contra el camellón en Avenida Tláhuac, colonia Santa Ana Poniente.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/xtcU6e0XtZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó con la pipa en Tláhuac?

Según los primeros reportes a la pipa le reventó una llanta provocando que se impactara contra el muro perimetral del Metro Línea 12. El impacto generó una fuga de gas que a lo lejos dejó ver una nube blanca, sin embargo esta fue atendida de forma casi inmediata por equipos de emergencia y se dio a conocer que el incidente ya fue controlado y no se reportan personas lesionadas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.