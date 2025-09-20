Calles de CDMX cerradas por bloqueos y rodadas este sábado

La CDMX es una de las ciudades más caóticas y para hoy se tienen previstas marchas y bloqueos en 7 alcaldías, algunas de las avenidas afectadas serán Paseo de la Reforma, Insurgentes y Calzada de Tlalpan, por lo que te recomendamos tomar previsiones si planeas salir hoy sábado 20 de septiembre.

Calles que estarán cerradas hoy por bloqueos

Estas son las avenidas que tendrán afectaciones hoy:

Durante el día en Adolfo López Mateos 323, colonia San Juan Moyotepec.

08:30 horas en Calz. de Tlalpan 4220, colonia Huipulco.

09:00 horas en Plaza de la República (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.

10:00 horas en Mariano Matamoros y Francisco Villa, colonia San Miguel Ajusco; Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, colonia Tabacalera; Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.

11:00 horas en Av. México Coyoacán 343, colonia Xoco.

12:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Plaza de la República (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera rumbo a Plaza de la Constitución s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico; Av. 20 de Noviembre 515, colonia La Noria.

15:00 horas en Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez, rumbo a Plaza de la Constitución s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma, colonia Bosque de Chapultepec rumbo a Sierra Madre 215, colonia Lomas Virreyes.

17:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero; Jardín Plaza Hidalgo 1, colonia Coyoacán Centro.

Rodadas programadas para hoy en CDMX

Además de las manifestaciones, habrá rodadas en:

Sucursal “Enbiciados Del Valle”, Av. Coyoacán No. 745, Col. Del Valle Centro a las 07:00 horas; en Letras de Tlatelolco, Av. Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco; en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna y en Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, colonia Jardines del Pedregal a las 07:00 horas.



Kiosco de la Alameda Central, Av. Hidalgo y Valerio Trujano, colonia Centro a las 07:45 horas.



Torre del Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera a las 08:30 horas.



Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco Adolfo López Mateos No. 323, Col San Juan Moyotepec a las 10:00 horas.

¿En qué alcaldías de CDMX habrá manifestaciones?

Las alcaldías donde habrá marchas y manifestaciones son:

Tlalpan

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Benito Juárez

Xochimilco

Miguel Hidalgo

Coyoacán

