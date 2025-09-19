VIDEO: Difunden las últimas palabras del chofer de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia

A más de una semana de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) sigue surgiendo testimonios, pues ahora se reveló que el conductor de la unidad involucrada en el accidente lanzó varias advertencias antes de la tragedia.

En entrevista para la youtuber Eva María Beristain, una mujer que fue testigo de los hechos relató que tras la volcadura de la unidad, el chofer de la pipa comenzó a gritar “esto va a explotar, va a explotar” como señal de la emergencia que estaba a punto de ocurrir.

Él todavía salió y empezó a gritar ‘esto va a explotar, va a explotar’, él hizo lo que pudo, ya no pudo hacer mucho, no se vale que él cargue con todo -señaló la mujer entrevistada por la creadora de contenido.

Revelan nuevo video de la explosión de la pipa de Gas LP en CDMX; iba de Tuxpan a la alcaldía Tláhuac [VIDEO] Nuevo video revela segundos de la explosión de la pipa de Gas LP en CDMX. Volcó en curva de Puente de la Concordia con 49 mil litros que causaron 21 muertos.

Video de las últimas palabras del conductor de la pipa que explotó en la Concordia

Continuando con el relato sobre los hechos , la testigo entrevistada señaló que más allá de los comunicados y dichos de las autoridades de la CDMX, el chofer de la unidad no se encontraba manejando a exceso de velocidad, señalando directamente a la formación de baches en la zona.

No sé qué pasó con el conductor, realmente no puedo saber qué pasó, pero lo que sí es un hecho es qué las cámaras no mienten, él no se veía a exceso de velocidad -lanzó la persona que aseguró haber visto el accidente.

Muere Fernando Soto, el chofer de la pipa que explotó en el Puente de La Concordia, una víctima más en esta historia.



Testigos y vecinos reportaron baches en el Puente de la Concordia previo a explosión

Vecinos y testigos que frecuentan la zona del Puente de la Concordia en donde ocurrió el accidente, dieron a conocer que hasta antes de la explosión habían diversos baches en esta zona de la alcaldía Iztapalapa, señalando que incluso ya se habían emitido los reportes correspondientes ante las autoridades capitalinas sin tener éxito alguno.

No se vale que él cargue con todo cuando sabemos, y yo te lo digo porque varias veces manejo por aquí, hay muchos baches en esta parte y con la lluvia se puso peor (...) varias veces se ha reportado que tapen y no lo hacen y a la noche (del accidente) ya estaban aquí tapando como locos -señaló la persona entrevistada.

¿Cuántas personas siguen internadas por la explosión de la pipa de gas?

Hasta este viernes 19 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México ha mantenido la cifra de víctimas fatales por la explosión de la pipa en 25, además de que 21 personas se mantienen hospitalizadas en diferentes centros de salud.

Por su parte, se ha dado a conocer que 38 de los lesionados ya fueron dados de alta, por lo cual se encuentran fuera de peligro.

¿Por qué fue la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia?

Es importante señalar que las autoridades de la CDMX han mantenido como línea de investigación un posible exceso de velocidad de la pipa accidentada en el Puente de la Concordia, sin embargo, videos y testigos de los hechos han desmentido esta postura oficial.

