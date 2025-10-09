Marchas y bloqueos que afectarán las calles de la CDMX este 9 de octubre

Nuevamente maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocará bloqueos este jueves, ya que realizará una marcha que afectará calles de la Ciudad de México. Además se espera una caravana por el clima de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) .

La manifestación de la CNTE afectará sobre todo las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, ya que saldrá del Manuel Carpio y Avenida de los Maestros rumbo a la Secretaría de Gobernación, que se ubica en Abraham González No.48 colonia Juárez.

Marcha de la CNTE

Un bloque de delegaciones democráticas del Instituto Politécnico Nacional, sección 11 del Sindicato y la CNTE saldrá del Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” del IPN (El Cuadrilátero) para protestar contra los lineamientos punitivos del Consejo General Consultivo del IPN, relativos al levantamiento de actas administrativas y la aplicación de sanciones al personal docente y no docente. Además exigirán el pago inmediato del salario de trabajadores de intendencia y aumento de presupuesto destinado a la educación pública superior.

Va Por Todos MX

A las 7:00 de la mañana, el colectivo Va Por Todos MX se manifestará en Calzada de las Águilas y Rómulo O´ Farril, colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón en rechazo a la construcción de una “Utopía” en el Parque Ecológico “Las Águilas Japón”.

Caravana Mesoamericana por el Clima

A las 9:00 de la mañana, la Caravana Mesoamericana por el clima y la vida, capítulo México, se manifestará frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ubica en José María Pino Suárez No.2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, en apoyo a las comunidades zapatistas de Chiapas que han sufrido ataques armados y desplazamientos forzados.

Modo reversible en Circuito Interior

En Circuito Interior se implementó modo reversible para mejorar la movilidad de 6:30 a 9:00 de la mañana, de La Raza a Leibnitz. Por la tarde se realizará en el tramo Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas de la tarde.

Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/rFBGr2eZmL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2025

