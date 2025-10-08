¡Ya hay fecha! Horarios y sede del Desfile de Alebrijes Monumentales en la CDMX este 2025

El Museo de Arte Popular (MAP) de la Ciudad de México (CDMX) anunció oficialmente que el 17° Desfile de Alebrijes Monumentale s se estará realizando el próximo sábado 18 de octubre, esto en un evento apto para todos los miembros de la familia y en el cual, se contará con la presencia de más de 20 esculturas.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se dio a conocer que el desfile estará iniciando en punto de las 12:00 horas, además de que tras el evento, varios de estos alebrijes serán colocados sobre Paseo de la Reforma para que puedan ser apreciados por la ciudadanía.

¿Cuál será la ruta del Desfile de Alebrijes Monumentales 2025?

De acuerdo con el anuncio del MAP, el Desfile de Alebrijes Monumentales dará inicio a las 12:00 horas sobre la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, además de que el evento recorrerá las siguientes avenidas principales de la zona centro de la capital:

Avenida 5 de mayo

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Termina en la columna del Ángel de la Independencia

¿Cuánto tiempo estarán los alebrijes sobre Paseo de la Reforma?

Como bien se mencionó anteriormente, tras el desfile varios de los alebrijes serán colocado sobre Paseo de la Reforma, esto en el tramo que va de la Estela de Luz hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia el mismo sábado 18 de octubre.

Se señaló que las esculturas estarán presentes en la zona hasta el domingo 9 de noviembre, esto como parte de las celebraciones por el Día de Muertos que se llevan a cabo en todo el país este 2025.

📢¡2 semanas!

¡El 17° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales #enelMAP está cada vez más cerca!🎉

📅Nos vemos el sábado 18 de octubre

🕛 12 horas

📍Zócalo ➡ 5 de mayo ➡ Juárez ➡ Paseo de la Reforma ➡ Columna de la Independencia. pic.twitter.com/MgrQXe9Yiv — Museo de Arte Popular (@map_mexico) October 4, 2025

¿Por qué es importante el Desfile de Alebrijes Monumentales de CDMX?

Vale la pena mencionar que el Desfile de Alebrijes Monumentales es uno de los eventos más importantes del país en el marco del Día de Muertos, pues con la también llamada pasarela, se preserva y promueve el arte popular mexicano y la técnica de la cartonería, así como esta importante festividad en México.

De igual forma sirve como apoyo a los artesanos del país, los cuales se encargan de visibilizar la cultura mexicana del Día de Muertos a través de sus esculturas que pueden llegar a valer miles de pesos.

¿Qué hacer en CDMX por Día de Muertos este 2025?

Más allá de este desfile, dentro de la CDMX habrá eventos y actividades importantes para hacer por el Día de Muertos. Algunos de estos son el Festival de Terror en Six Flags, la Leyenda de la Llorona en los canales de Xochimilco, así como la ofrenda que se coloca cada año sobre la plancha del Zócalo.

