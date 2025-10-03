La verdad sobre las “nuevas reglas” para llevar la mochila en el Metrobús de la CDMX

Siempre ha existido controversia respecto al uso de la mochila al momento de viajar en el transporte público. Es por eso que la supuesta regla del Metrobús para mejorar esta situación se hizo viral en redes sociales, asegurando que ya no se podía viajar con la mochila cargada en la espalda ni tampoco al frente.

Sí, puede sonar un poco ilógico, pero la medida buscaba que los usuarios no cargaran su mochila de la manera convencional ni tampoco “abrazándola”, ya que esto podría provocar choques, golpes accidentales y problemas para moverse al interior de las unidades.

De hecho, la “nueva regla” aseguraba que ahora los usuarios debían de colocar en nuevos espacios específicos para equipaje en las unidades, aunque algunos usuarios aseguraron que esto podría provocar un aumento en los robos.

FALSO: No hay nuevas “reglas” para llevar la mochila en el Metrobús

No usar la mochila en la espalda, no usarla en el pecho, dejarla en la “zona de equipaje”... Al final todo fue falso. El Metrobús , a través de sus redes sociales oficiales, se encargó de desmentir toda la información relacionada con una “nueva regla” para llevar la mochila al interior de la unidad.

El transporte no ha establecido ningún cambio y las personas pueden seguir llevando sus maletas, bolsas, mochilas, maletines o cualquier tipo de equipaje de la manera que les convenga, sin embargo, sí realizaron recomendaciones para agilizar el viaje.

La recomendación del Metrobús para llevar tu mochila

La realidad es que las personas que viajan con su mochila en la espalda sí suelen provocar problemas al interior de las unidades; también aquellas que las llevan en el pecho, por lo que la recomendación del Metrobús es cargar la mochila con el brazo, como si fuera una bolsa de mandado.

De hecho, compartieron una imagen en la que muestran la “manera correcta” de llevar la mochila al interior de sus unidades, ya que, de esta manera, será más sencillo avanzar sin “obstáculos”, es más segura para evitar “robos hormiga” y también el dueño tiene mayor control de la misma.

Hola, @EjeCentral. La información de esta nota es falsa, no existe una "nueva norma". Solo invitamos a las y los usuarios a no viajar con la mochila puesta, sujetándola de la siguiente forma: pic.twitter.com/adxbsYsoJ5 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 1, 2025