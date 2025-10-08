Taxista atropella a mujer en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX
Una mujer fue atropellada por un taxista al cruce de las avenidas Poniente 128 y avenida Ceylán en la colonia Industrial de la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.
- La mujer fue atropellada cuando cruzaba la avenida Poniente 128 y Ceylán
- La mujer fue valorada por paramédicos del ERUM
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- Servicios de emergencia se trasladaron a la zona para la valoración médica
- Se desconoce el estado de salud actual de la víctima
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.