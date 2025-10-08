inklusion.png Sitio accesible
Taxista atropella a mujer en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX

Una mujer fue atropellada por un taxista al cruce de las avenidas Poniente 128 y avenida Ceylán en la colonia Industrial de la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

Publicado por: Yael Toribio

  • La mujer fue atropellada cuando cruzaba la avenida Poniente 128 y Ceylán
  • La mujer fue valorada por paramédicos del ERUM

  • Servicios de emergencia se trasladaron a la zona para la valoración médica
  • Se desconoce el estado de salud actual de la víctima

CDMX
