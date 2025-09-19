¿Tienes talento para el comal? Lanzan concurso de tortillas con premios de 5 mil pesos

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó el Concurso de tortillas hechas a mano donde el reto será preparar la mayor cantidad de tortillas con un kilo de masa nixtamalizada, así que si eres bueno para el comal, aquí te comparitmos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Concurso de tortillas hechas a mano en CDMX

El Comité Organizador de la Feria del Maiz y la Agrobiodiversidad 2025 convoca a los habitantes de pueblos y colonias de CDMX para que participen en el primer Concurso de tortillas hechas a mano.

Los participantes deberán elaborar la mayor cantidad de tortillas posibles con un kilo de masa, con un diámetro de al menos 16 centímetos y con una cocción uniforme.

En cada categoría se admitirá a un total de 30 participantes como máximo y habrá 3 rondas eliminatorias donde habrá hasta 10 participantes. En cada ronda pasarán a la final los concursantes que hayan elaborado las tortillas con base en las especificaciones.

¡Demuestra tu talento en el Concurso de Tortillas Hechas a Mano!



El próximo 28 de septiembre, en el marco de la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025, te invitamos a participar en este concurso donde el reto será preparar la mayor cantidad de tortillas con 1 kg de masa… pic.twitter.com/LSEjrwCzMs — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) September 18, 2025

Requisitos y registro para participar en el concurso

Quienes estén interesados en participar deberán acudir el día del evento con 2 kilos de masa de maiz nixtamalizado .

Tener domicilio en alguna de las 9 alcaldías que conforman el Suelo de Conservación de la CDMX (Milpa Alta, Xochimilco, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa de Morelos)

Proporcionar: Nombre completo, edad y sexo, alcaldía y pueblo o colonia, número de contacto, correo electrónico.

El registro está abierto y concluirá el 22 de septiembre a las 18:00 horas y se podrá realizar al número 55 3792 5149 o al correo nitalefmtz@gmail.com.

Dinámica y penalizaciones del concurso de tortillas

Durante el concurso , los participantes no podrán recibir ayuda externa ni uso de instrumentos mecánicos o indistriales como prensas, los organizadores proporcionarán los comales.

Durante la primera etapa el staff pesará la masa y primero se les dará un kilo y la masa restante se usará en caso de que sean finalistas.

El staff se encargará de registrar el tiempo que le tome concluir a cada participante, que la cantidad de tortillas sea elabroda en el menor tiempo y con las especificaciones antes mencionadas.

En la segunda etapa se repetirá el proceso hasta que solo queden los 3 primeros lugares.

Es muy importante tomar en cuenta que los participantes podrían ser descalificados por incumplir las reglas establecidas o abandonar la competencia.

Premios del Concurso de tortillas hechas a mano

El jurado calificador estará integrado por tres personas dedicadas a la cocina tradicional de la CDMX y autoridades de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

El primer lugar obtendrá 5 mil pesos

Para el segundo lugar se le darán 3 mil pesos

El tercer lugar recibirá 2 mil pesos

Alertan por tortillas de baja calidad que dañan la salud [VIDEO] Algunas tortillerías utilizan agua no potable, maiz rezagado y exceso de cal para elaborar tortillas y esto daña la salud.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.