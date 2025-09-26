¡Sal con tiempo! Cierran estación de la Línea 1 del Metro CDMX hasta nuevo aviso; alternativas

Durante la mañana de este viernes 26 de septiembre el Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que la estación Insurgentes de la Línea 1 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, por lo cual sugirieron a las y los usuarios tomar precauciones para evitar retrasos en sus traslados.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades de este transporte público señalaron que el cierre en la estación inició desde las 11:00 de la mañana, por lo cual se dieron a conocer las alternativas viales.

Alternativas para evitar el cierre de la estación Insurgentes

De acuerdo con lo mencionado en las redes sociales del Metro CDMX , las y los usuarios que hagan el transbordo o descenso en la estación Insurgentes de la Línea 1 pueden usar como alternativa los paraderos de Cuauhtémoc y Sevilla.

Tras el descenso en cualquiera de las dos estaciones antes mencionadas, lo único que se deberá hacer es caminar por menos de 10 minutos hasta el punto del paradero de Insurgentes para continuar con el trayecto.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Insurgentes de Línea 1, hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativas las estaciones: Cuauhtémoc y Sevilla. Así como la Línea 1 del @MetrobusCDMX. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025

¿Por qué cerraron la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro CDMX?

Si bien es cierto que dentro del comunicado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no se anunciaron los motivos del cierre de la estación, las afectaciones podrían deberse a las movilizaciones que habrá en la capital del país este viernes 26 de septiembre.

Y es que es importante señalar que en esta fecha se conmemora el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo cual desde el 2014 provoca movilizaciones y disputas en la capital de la República Mexicana.

¿Cómo es el avance en el resto de la Línea 1?

Más allá del cierre de esta estación del Metro CDMX, es importante mencionar que el avance en el resto de la Línea 1 se mantiene continuo a decir de las autoridades de este transporte público.

De acuerdo con lo señalado en la última consulta de avance en todas las líneas del Metro, esta red presenta afluencia de trenes cada cinco minutos.

Avance en todas las líneas del Metro CDMX este viernes 26 de septiembre

Con corte a las 10:00 de la mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025, el avance en cada una de las líneas del Metro CDMX es el siguiente:

Línea 1: cada 5 minutos

Línea 2: cada 5 minutos

Línea 3 cada 6 minutos

Línea 4: cada 6 minutos

Línea 5: cada 5 minutos

Línea 6: cada 5 minutos

Línea 7: cada 5 minutos

Línea 8: cada 5 minutos

Línea 9: cada 5 minutos

Línea A: cada 5 minutos

Línea B: cada 5 minutos

Línea 12: cada 5 minutos

