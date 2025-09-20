¡Evita el corralón! Autos que deben descansar por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 20 de septiembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el tercer sábado del mes, el programa Hoy No Circula de este 20 de septiembre de 2025 aplica para todos los autos con terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9 y que cuenten con holograma de verificación 1, así como para todos los vehículos con holograma 2 y matrículas foráneas.

Se detalló que las restricciones de este programa de movilidad que aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex), inicia desde las 5:00 de la mañana y se mantiene vigente hasta las 10:00 de la noche.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con las autoridades de la capital de la República Mexicana, la multa por no respetar el Hoy No Circula en la entidad puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción.

Es importante señalar que las autoridades de tránsito están completamente facultadas en remitir al corralón a los vehículos infractores, lugar en el cual se deberá pagar la multa correspondiente para poder liberar el automóvil en cuestión.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones antes mencionadas, es importante aclarar que el calendario publicado por la CAMe señala que existe un grueso de la población que queda exento al Hoy No Circula , pues los siguientes vehículos no entra en esta normativa:

Autos con placas para personas con discapacidad

Autos híbridos

Autos eléctricos

Motocicletas

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Como bien se mencionó en un inicio, este programa de movilidad no aplica en todos los municipios del Estado de México, pues únicamente las demarcaciones que se enlistan a continuación cuentan con esta normativa:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Quiénes pueden infraccionar por el Hoy No Circula?

Vale la pena mencionar que a pesar de que no respetar el Hoy No Circula amerita una importante sanción, únicamente los policías de tránsito con el gafete que diga “autorizado para infraccionar”, son los que pueden emitir las multas correspondientes.

