Estas son las líneas más lentas del Metro de la CDMX ¿Las usas?

Todos los días millones de capitalinos utilizan el Metro CDMX para trasladarse a diferentes lugares; sin embargo, hay algunas que son más concurridas que otras y esto genera que haya retrasos y aglomeraciones como la 1, la 3 y la 12.

¿Cuáles son las líneas del Metro CDMX más lentas?

De acuerdo con datos del Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) hasta marzo de 2025 las líneas más lentas son:

Línea 12 (Tláhuac a Mixcoac) 29.7 minutos de retraso

Línea 2 (Cuatro Caminos a Tasqueña) 14.6 minutos de retraso

Línea 6 (El Rosario a Martín Carrera) 13.7 minutos de retraso

Línea 1 (Pantitlán a Observatorio) 13 minutos de retraso

Línea 5 (Politécnico a Pantitlán) 11.7 minutos de retraso

Línea 4 (Santa Anita a Martín Carrera) 11.6 minutos de retraso

Línea 7 (El Rosario a Barranca del Muerto) 9.9 minutos de retraso

Línea 8 (Garibaldi a Constitución de 1917) 8.3 minutos de retraso

Línea B (Ciudad Azteca a Buenavista) 8 minutos de retraso

Línea 3 (Indios Verdes a Universidad) 7.5 minutos de retraso

Línea 9 (Pantitlán a Tacubaya) 7.1 minutos de retraso

Línea A (Pantitlán a La Paz) 6.1 minutos de retraso

¿Cuáles son las estaciones con más afluencia de usuarios?

Por otro lado, las estaciones con mayor afluencia en día laborable en el primer trimestre de 2025 fueron:

Cuatro Caminos de la línea 2 con 106 mil 134 usuarios

Constitución de 1917 de la línea 8 con 102 mil 259 usuarios

Indios Verdes de la línea 3 con 95 mil 998 usuarios

Tacubaya de la línea 9 con 67 mil 412 usuarios

Tasqueña de la línea 2 con 61 mil 318 usuarios

Universidad de la línea 3 con 65 mil 526 usuarios

Tláhuac de la línea 12 con 60 mil 604 usuarios

Buenavista de la línea B con 53 mil 609 usuarios

Pantitlán de la línea 5 con 51 mil 793 usuarios y de la línea 9 con 50 mil 542 usuarios

Horario del Metro CDMX

El Metro CDMX ofrece servicio todos los días del año en diferentes horarios:

De lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas.

Sábados de 06:00 a las 00:00 horas.

Domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas.

