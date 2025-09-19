Murió Erick Vicente, el chofer que se volvió el “héroe de Iztapalapa” y salvó a pasajeros tras explosión

La tragedia ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia sumó un nuevo fallecimiento. Erick Vicente Acevedo Romero, chofer de un microbús de 33 años mejor conocido como El Héroe de Iztapalapa, murió tras luchar varios días por su vida en el Hospital General Rubén Leñero.

Erick resultó con quemaduras en más del 90% de su cuerpo luego de regresar a su unidad para rescatar a los pasajeros que permanecían en estado de shock tras la explosión de una pipa de gas.

Su último acto: salvar vidas

De acuerdo con testigos, tras el flamazo Erick pudo maniobrar y sacar a varias personas de su microbús antes de que las llamas alcanzaran la unidad.

A pesar de las heridas, no dudó en volver para asegurarse de que nadie quedara atrapado. Esta acción heroica permitió que varios sobrevivieran al siniestro que dejó destrucción en la zona oriente de la Ciudad de México.

Los médicos que lo atendieron diagnosticaron que podría perder la vista debido a la gravedad de las quemaduras; sin embargo, su estado se complicó hasta que finalmente perdió la batalla.

Un héroe de Iztapalapa

Familiares y vecinos lo recuerdan como un hombre trabajador y solidario. Su hermano, Mario Acevedo, había declarado a medios que Erick estaba “entre la vida y la muerte”, mientras que en redes sociales comenzó a ser llamado el héroe de Iztapalapa .

Su valentía lo coloca junto a otras historias de sacrificio en la tragedia, como la de Alicia Matías , la abuelita que protegió con su cuerpo a su nieta Jazlyn, de dos años.

La cifra mortal asciende

Con el fallecimiento de Erick Vicente, la cifra de víctimas por la explosión se elevó a 26. Según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta las 10:30 horas del jueves había 21 personas hospitalizadas y 38 dadas de alta.

Su nombre aparecía como el primero en la lista de pacientes ingresados al Rubén Leñero, lo que confirma la gravedad de sus lesiones.

🚨 #AlertaADN



¡Descanse en paz! 🕊️ Familiares confirman la muerte de Erick Vicente Acevedo Romero, chofer de un microbús que regresó a rescatar a sus pasajeros que estaban en estado de shock tras la explosión de una pipa en Iztapalapa. La cifra de fallecidos sube a 26 pic.twitter.com/eqrgDstrjD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 20, 2025

Para muchos, su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes deciden darlo todo por los demás.

