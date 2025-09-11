Policías de la SSC CDMX apoyan con alimentos y víveres a familiares de afectados por explosión en la Concordia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) ayudaron a los familiares de los afectados por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa el pasado 10 de septiembre de este 2025.

Son más de 90 personas las que se encuentran lesionadas tras la explosión

Familiares hacen guardias a las afueras de los hospitales en espera de información

Al momento suman ocho personas muertas por el accidente

Autoridades de la CDMX se encuentran investigando motivo de la explosión

Primera línea de investigación, sugiere un supuesto exceso de velocidad de la unidad involucrada

