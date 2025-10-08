Encapuchados querían tomar la Facultad de Derecho de la UNAM y alumnos los detienen 

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) transmitió a través de su cuenta oficial de Facebook que un grupo de encapuchados, personas ajenas a la institución, intentaron ingresar a la fuerza para tomar la facultad.

En las imágenes se puede ver a personas de negro que buscaban abrir las rejas que dividen la facultad del resto del espacio escolar en Ciudad Universitaria, todo mientras los alumnos, personal docente y personal de seguridad ponían resistencia para impedir su paso.

Alumnos detienen a encapuchados que querían tomar la Facultad de Derecho

Es así como los mismos estudiantes trabajaron en conjunto para impedir la entrada de los encapuchados y evitar que tomaran el control de la Facultad . De hecho, es el segundo intento de personas ajenas para tomar las instalaciones.

El pasado 7 de octubre, varias personas encerraron a los alumnos en la facultad como amenaza, pero no han podido ingresar. Poco después, los estudiantes fueron evacuados de Ciudad Universitaria para evitar cualquier riesgo más noche, considerando que en semanas anteriores ha habido amenazas de bombas y tiroteos en diferentes planteles de la UNAM.