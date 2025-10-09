Hoy No Circula 9 de octubre: horarios y multas este jueves en CDMX y Edomex

Este jueves 9 de octubre, el programa Hoy No Circula aplicará con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica en el Valle de México.

Es importante que tomes en cuenta que la restricción estará vigente de 05:00 a 22:00 horas, tomando en cuenta este horario evitas que te multen.

El #HoyNoCircula del jueves 9 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

Vehículos que no circulan este jueves

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), no podrán circular los automóviles con:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Vehículos exentos del HNC

Los vehículos exentos del programa son aquellos con hologramas 00 y 0, además de los eléctricos, híbridos, motocicletas, taxis, transporte público , unidades de emergencia, de carga y con Pase Turístico vigente .

El objetivo de este programa, vigente desde 1989, es disminuir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular de la zona metropolitana, donde circulan más de cinco millones de automóviles cada día.

Multas y sanciones por incumplir

Los automovilistas que no respeten las restricciones del Hoy No Circula pueden recibir una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Cada UMA equivale a 113.14 pesos, lo que representa una sanción de hasta tres mil 394 pesos.

Además, las autoridades pueden remitir el vehículo al corralón, lo que genera costos adicionales por arrastre y estancia.

Lluvias provocan tránsito lento en la capital

La jornada de este jueves también estará marcada por condiciones meteorológicas adversas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera cielo nublado con chubascos dispersos durante la tarde y noche, con temperaturas de entre 17°C y 23°C.

En las últimas horas, las lluvias constantes han ocasionado encharcamientos y tránsito lento en avenidas principales como Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán y Eje 3 Oriente.

Recomendaciones para automovilistas

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, evitar zonas inundadas y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales en X de @LaSEMOVI, @OVIALCDMX y @SGIRPC_CDMX.

Para verificar si tu vehículo está sujeto a las restricciones, se puede consultar el portal oficial del Gobierno de la CDMX o la aplicación móvil Aire CDMX , que informa en tiempo real sobre el estado del tráfico y posibles contingencias ambientales.

