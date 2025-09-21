Desde reptiles hasta mamíferos: Estos son los animales exóticos rescatados en el Metro CDMX

En los últimos dos años (2023-2024), la cantidad de animales exóticos rescatados en el Metro CDMX dejó a miles de usuarios con la boca abierta. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó la presencia de reptiles y mamíferos en distintas líneas, con casos que parecen sacados de una película.

Los reportes oficiales incluyen:



11 tortugas japonesas

Cuatro serpientes

Tres reptiles variados

Dos cacomixles

Un murciélago

Un caimán

Un tlacuache

Un zorro

Estos ejemplares fueron entregados a especialistas para garantizar su cuidado, mostrando cómo la capital convirtió en un inesperado punto de encuentro entre lo urbano y lo salvaje.

¿Qué animales sí pueden viajar en el Metro de la CDMX?

La Ley de Movilidad de la CDMX es muy precisa, en el Metro no se permite el transporte de animales, con excepción de perros de asistencia. Esto busca proteger tanto a los usuarios como a las propias especies que terminan en los andenes.

El reglamento establece que llevar animales exóticos representa un riesgo para la seguridad. Incluso, las autoridades pueden detener el servicio si se detecta peligro. El caso contrario son los perros guía, que viajan sin restricción y son reconocidos como apoyo esencial para personas con discapacidad.

¿Cómo evitar sanciones y problemas en el Metro CDMX?

Si bien la curiosidad lleva a algunos a querer transportar a sus mascotas, las reglas no dejan espacio a interpretaciones. Objetos grandes, sustancias peligrosas o animales no autorizados pueden provocar multas y sanciones.

Para los pasajeros, seguir las normas significa un viaje más seguro. Respetar los espacios exclusivos, no bajar a las vías y evitar conductas de riesgo son medidas que facilitan la convivencia. En un sistema que mueve millones de personas al día, cualquier incidente puede convertirse en caos.

Historia del Metro CDMX; anécdotas inesperadas

El Metro abrió en 1969 con la Línea 1 y desde entonces se convirtió en el corazón de la movilidad en la capital. Hoy cuenta con más de 195 estaciones y transporta a 5.5 millones de personas en jornadas pico.

Lo curioso es que en sus casi seis décadas de historia, además de avances tecnológicos y expansiones, también fue escenario de rescates insólitos. Desde reptiles hasta mamíferos peludos, cada caso revela la convivencia de la ciudad con su ecosistema, recordándonos que la vida silvestre siempre encuentra un camino.