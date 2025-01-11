Ximena Ochoa

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS de la UNAM, con una tesis sobre discurso político y el PRI; experta en partidos políticos.



Exbecaría en dos universidades públicas de Argentina y fanática de las entrevistas con 4 años de experiencia en el periodismo.



Apasionada del futbol, los Pumas y Demi Lovato. Lectora asidua de novelas, conocedora de Gilmore Girls y fanática número 1 de películas para televisión navideñas.



Mis notas destacadas son:

