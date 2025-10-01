inklusion.png Sitio accesible
Cierran Periférico Sur, a la altura de la ENAH; estas son las rutas alternas

Manifestantes bloquearon la vialidad al sur de la CDMX en apoyo a Palestina y en protesta por la intercepción israelí a la Flotilla Sumud.

Periférico
adn Noticias/Cinthya Palacios
Actualizado el 01 octubre 2025 18:14hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

La tarde de este miércoles 1 de octubre, manifestantes cerraron la circulación de Periférico Sur , a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), para exigir el cese de la ofensiva militar de Israel en Gaza y en respaldo a la Flotilla Sumud Global, interceptada horas antes en aguas internacionales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de tránsito realizan cortes viales en la zona y recomendaron a los automovilistas tomar vías alternas como Insurgentes Sur Insurgentes Sur , Avenida del Imán, Avenida San Fernando y Viaducto Tlalpan.

Rutas alternas por cierre de Periférico Sur

Como alternativa al bloqueo en Periférico Sur, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a los automovilistas:

  • Insurgentes Sur, una de las principales vialidades que conecta el sur con el centro de la capital
  • Avenida del Imán, que facilita el acceso hacia Ciudad Universitaria y zonas aledañas
  • Avenida San Fernando, ideal para quienes se dirigen hacia Tlalpan y hospitales de la zona
  • Viaducto Tlalpan, que permite incorporarse de manera más rápida hacia la autopista México-Cuernavaca y otras salidas del sur de la ciudad

Estas opciones buscan agilizar el tránsito y reducir las afectaciones por el cierre.

Gobierno de Qatar condenó ataque de Israel

[VIDEO] Qatar niega haber recibido alguna advertencia previa por parte de Estados Unidos por el ataque en Doha: “Llamada se produjo durante las explosiones”

Manifestación en la SRE

Paralelamente, manifestantes se dirigieron a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicadas en Avenida Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a Ovial, los manifestantes se desplazan hacia Eje Central Lázaro Cárdenas.

Intercepción de la Flotilla Sumud Global

El cierre en la capital ocurre luego de que el Ejército de Israel interceptara a la Flotilla Sumud Global, que transportaba ayuda humanitaria rumbo a Gaza .

Entre sus tripulantes se encontraban connacionales; de acuerdo con su testimonio, cuatro navíos de guerra cercaron a la embarcación Alma, lo que impidió que continuaran su trayecto hacia Palestina .

Ataque de Israel
Israel confirmó la acción en aguas internacionales

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó la operación, asegurando que la flotilla ingresaba a una “zona de combate activa” y violaba lo que calificaron como un bloqueo naval legítimo.

“La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamás -Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo”, señaló el gobierno en un comunicado.

CDMX
Manifestaciones hoy
