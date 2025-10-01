Retrasos en casi todas las líneas del Metro CDMX; Metrobús con afectaciones en una ruta por tránsito vial

El Metro CDMX hoy 01 de octubre de 2025 inició operaciones con reportes de retrasos en casi todas las líneas, además de estaciones cerradas por obras y fallas en trenes. Los usuarios compartieron que los tiempos de espera alcanzaron hasta 15 minutos en la Línea 2, Línea 8 y Línea A, con saturación en horas pico.

De acuerdo con los reportes oficiales y denuncias ciudadanas, la Línea 1 continúa con cierres parciales entre Observatorio y Juanacatlán debido a obras de modernización. Además, se presentaron paros momentáneos en las líneas 3, 5 y 12. Los accidentes fueron menores, pero sí provocaron detenciones prolongadas, como ocurrió en la Línea B, donde un tren quedó varado en la estación Olímpica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Autoridades del Metro reportan afectaciones en 10 líneas

El informe oficial del @MetroCDMX marcó retrasos y alta afluencia en 10 líneas: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, A, B y 12. En todas ellas, el tiempo de avance de trenes fue de entre 5 y 6 minutos, pero los usuarios denunciaron demoras mucho mayores.

La Línea 8 registró hasta 15 minutos detenida en estaciones como Garibaldi, mientras que en la Línea A, pasajeros reportaron trenes varados en túneles cercanos a Pantitlán. En la Línea B, las quejas se enfocaron en largas esperas en Villa de Aragón y bases prolongadas en dirección a Buenavista. Esto alimentó la inconformidad en redes, donde exigieron mayor transparencia en los reportes.

Retrasos, estaciones cerradas y accidentes en el Metrobús CDMX

El Metrobús CDMX también presentó afectaciones. La Línea 3 registró retrasos por congestión vial en la estación Juárez. Usuarios en la Línea 6 denunciaron esperas de más de 14 minutos en Villa de Aragón, mientras que en la zona de Rojo Gómez de la Línea 2, pasajeros reportaron falta de unidades.

La autoridad de Metrobús respondió que ya se están dosificando unidades para disminuir los tiempos de espera. Aunque no hubo accidentes graves, la falta de organización en algunas rutas incrementó el malestar ciudadano y reforzó las quejas por los retrasos del Metrobús CDMX hoy.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Ante los retrasos del Metro CDMX hoy 01 de octubre de 2025, las autoridades recomiendan salir con anticipación, evitar horas pico en líneas con alta afluencia y considerar alternativas de transporte.

En redes sociales de @MetroCDMX se actualizan constantemente los tiempos de avance y cierres de estaciones. También se recomienda usar apps de movilidad para planear traslados, especialmente en rutas con saturación como Línea 2, 8 y A.

Horarios del Metro y Metrobús en CDMX

El Metro CDMX opera en horario de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, los sábados de 6:00 a 00:00 y los domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas.

El Metrobús CDMX funciona de 4:30 a 00:00 horas en la mayoría de sus líneas. Sin embargo, se recomienda consultar los canales oficiales, ya que los cierres por mantenimiento o incidentes pueden modificar los horarios.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este 01 de octubre de 2025 están programadas al menos 12 concentraciones y 2 rodadas ciclistas en distintas alcaldías. Las más relevantes se realizarán en el Centro Histórico, con presencia de trabajadores del Nacional Monte de Piedad desde las 07:00 horas y ex trabajadores de Ruta 100 frente a la Secretaría de Gobierno a las 10:00 horas.

También habrá movilizaciones de colectivos estudiantiles en Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero. Se recomienda tomar previsiones, ya que estas concentraciones pueden afectar vialidades primarias.