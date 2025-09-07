Mexicanos vibran en el Zócalo al escuchar a Residente, acudieron más de 180 mil personas

Más de 180 mil personas bailaron y cantaron junto al puertorriqueño Residente en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México la noche del sábado 6 de septiembre, informó el Gobierno de la Ciudad de México, después de la gran asistencia al evento musical.

El intérprete de “René" apareció en punto de las 8:00 de la noche entre luces vibrantes y visuales, logrando de manera automática una conexión única con los fanáticos mexicanos, quienes ya extrañaban al artista, pues desde el 2019 no regresaba a tierra azteca.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Con qué canción abrió Residente su concierto?

Antes de que Residente saliera al escenario, las integrantes del colectivo Mujer en Cypher, Azuky, Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda y Mena, cautivaron con su talento lleno de barras musicales y ritmos urbanos al público mexicano.

La euforia estalló cuando Residente abrió su concierto con la “Baile de los Pobres”, no sin antes asegurar que la primera brincada se realizaría en nombre de la educación pública, gratuita y de calidad, ya que siempre hay que protegerla y defenderla en nombre de todos los estudiantes.

Esta noche el Zócalo volvió a llenarse de música, de voces y de alegría. Las raperas abrieron con talento y potencia un concierto que muestra la diversidad de nuestra cultura y el poder femenino, y Residente hizo vibrar a miles de personas con su energía y entrega.



En la… pic.twitter.com/0D2pC743yp — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 7, 2025

¿Cuál fue el setlist de Residente en el Zócalo de la CDMX?

El rapero, famoso por usar la música como crítica social, se presentó ante la multitud con un repertorio de canciones de Calle 13 y su carrera en solitario. Desde antes de que apareciera en el escenario, la plancha del Zócalo ya se había llenado de símbolos, como banderas de palestina y carteles con mensajes que exigían justicia y paz.

Las canciones que formaron parte del setlist de Residente fueron las siguientes:

Baile de los Pobres

Fiesta de Locos

El Futuro es Nuestro

René

Ojos Color Sol

Atrévete

Latinoamérica (con la cantautora mexicana Silvana Estrada)

¿Cómo vivieron los mexicanos el concierto de Residente?

Algunos de los asistentes que fueron entrevistados por Fuerza Informativa Azteca (FIA) aseguraron que su canción preferida fue Latinoamérica, ya que transmite mucha energía y habla sobre las luchas sociales, además del contexto político cultural en México y países que lo rodean.

¿Cuáles fueron los mensajes en el concierto de Residente?

Las banderas palestinas que ondearon en el Zócalo y la exigencia de una educación pública y gratuita no fueron los únicos mensajes, pues Residente también aprovechó el escenario para hablar de la salud mental, los migrantes y la búsqueda de la paz mundial.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.