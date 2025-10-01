UNAM desmiente amenazas y refuerza los protocolos de seguridad
UNAM desmiente fake news sobre presuntos explosivos y grupos violentos en CCH y preparatorias, reforzando protocolos de seguridad y denuncias ante autoridades.
- La UNAM enfrentó una oleada de fake news y rumores sobre amenazas de bombas en planteles como CCH Sur y Prepa 6
- Activaron los protocolos de atención para garantizar la integridad de estudiantes y docentes
- Tras los mensajes anónimos en redes sociales, presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Cibernética
- Los protocolos también incluyeron luminarias adicionales y colaboración con el Ministerio Público (MP) para rastreo digital ante la campaña de desinformación