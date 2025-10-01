inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

UNAM desmiente amenazas y refuerza los protocolos de seguridad

UNAM desmiente fake news sobre presuntos explosivos y grupos violentos en CCH y preparatorias, reforzando protocolos de seguridad y denuncias ante autoridades.

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La UNAM enfrentó una oleada de fake news y rumores sobre amenazas de bombas en planteles como CCH Sur y Prepa 6
  • Activaron los protocolos de atención para garantizar la integridad de estudiantes y docentes
  • Tras los mensajes anónimos en redes sociales, presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Cibernética
  • Los protocolos también incluyeron luminarias adicionales y colaboración con el Ministerio Público (MP) para rastreo digital ante la campaña de desinformación
UNAM
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!