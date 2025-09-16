Bloqueo en ambos sentidos de la Autopista del Sol afecta a quienes viajaron por fiestas patrias

Un bloqueo en ambos sentidos de la Autopista del Sol ha afectado a varios conductores que iban tanto en dirección a la Ciudad de México como en dirección a Acapulco. Se trata de una manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

El bloqueo ocurre a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo. La Guardia Nacional de Carreteras informó que comenzó a las 14:00 horas y solicita a los conductores atender las indicaciones viales para buscar rutas alternas y no hacer más grande el tráfico en la zona hasta que puedan liberar la vialidad.

¿Qué está pasando en la Autopista del Sol?

Este bloqueo detuvo la circulación en ambos sentidos de la autopista, afectando a todos los conductores que querían llegar a tiempo a sus destinos, sobre todo a los turistas, quienes llevaban el tiempo contado para cumplir con sus compromisos de trabajo o escuela.

Los normalistas han impedido el paso en la carretera, aunque esto no es nuevo, ya que desde el 13 de septiembre han realizado diversas manifestaciones en puntos como las casetas de Palo Blanco y Paso Morelos.

Alternativas por bloqueo en Autopista del Sol

La autopista pasa directamente por Chilpancingo, como la ruta más rápida para llegar a la CDMX y Acapulco, aunque hasta que no quiten el bloqueo, se recomienda evitar la zona. La mejor ruta alterna es rodear por las otras localidades hasta salir a Tierras Prietas y seguir por la autopista en el tramo no afectado.

