Líderes europeos dicen que el nuevo ataque de Israel en Gaza es “imprudente y atroz”

Una comisión de investigación de las Naciones Unidas afirmó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza pues cuatro de los cinco actos genocidas definidos por el derecho internacional se han llevado a cabo desde que comenzó la guerra en 2023: matar a miembros d aun grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infringir deliberadamente condiciones calculadas para destruir al grupo e impedir nacimientos.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó el informe asegurando que era falso y distorsionado, además, acusó a tres expertos de la comisión por actuar “como representantes de Hamás”.

Líderes europeos condenan ofensiva de Israel en Gaza

La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, calificó de “absolutamente imprudente y atroz” el nuevo ataque de Israel .

David van Weel, ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos indicó que la ofensiva de Israel provoca más víctimas, desplazamientos y reubicación forzada.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo que la ofensiva israelí en Gaza era un enfoque completamente equivocado.

Israel ataca Gaza y marca una escalada sin precedentes

Israel lanzó lo que podría ser su mayor operación terrestre, pues sus fuerzas firman haber iniciado una nueva incursión terrestre en Gaza.

Ciudades como Rafah y Khan Younis han quedado destruídas por los ataques y demoliciones pues Israel continúa con los bombardeos de rascacielos.

Fuerzas israelíes estiman que hay 3 mil militantes de Hamás en Gaza

De acuerdo con las fuerzas de Israel, hay alrededor de 3 mil militantes de Hamás en Gaza lo que representa menos del 1% de la población local.

Un funcionario señaló que Gaza ha sido un centro de operaciones de Hamás desde mucho antes del ataque del 7 de octubre de 2023.

Cabe señalar que antes de la ofensiva de Israel, Gaza albergaba alrededor de un millón de personas y el 40% de los residentes ya de han ido. Más del 10% de los palestinos en Gaza han sido asesinados o heridos.

