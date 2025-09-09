VIDEO: Explosiones sacuden Catar tras ataque de Israel contra Hamás

Este martes 9 de septiembre, agencias internacionales reportaron un ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar ; al menos cinco explosiones hicieron retumbar Doha después de un vuelo de precisión por parte de la nación encabezada por Netanyahu.

El primer ministro de Israel señaló que el ataque contra los funcionarios de Hamás fue “una operación completamente independiente”, por lo que asume toda la responsabilidad.

🚨#AlertaADN



Israel atacó un edificio en Doha, Catar, donde presuntamente se encontraba uno de los líderes de Hamás pic.twitter.com/QVnBX6kZx8 — adn40 (@adn40) September 9, 2025

¿Cómo fue el ataque de Israel a líderes de Hamás?

De acuerdo con la cadena catarí Al Jazeera, una delegación negociadora de Hamás estaba reunida en un edificio de Doha para discutir la propuesta estadounidense de alto al fuego en la Franja de Gaza cuando las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el lugar.

Posteriormente, las fuerzas israelíes señalaron en un mensaje que durante años, dichos miembros de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista y son responsables de la brutal masacre ocurrida el 7 de octubre de 2023.

