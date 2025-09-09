inklusion.png Sitio accesible
VIDEO: Explosiones sacuden Catar tras ataque de Israel contra Hamás

Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque contra líderes de Hamás; las explosiones se viralizaron rápidamente en redes sociales.

ataque_israel_catar_defensa.jpg
Reuters
Actualizado el 09 septiembre 2025 08:43hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Este martes 9 de septiembre, agencias internacionales reportaron un ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar ; al menos cinco explosiones hicieron retumbar Doha después de un vuelo de precisión por parte de la nación encabezada por Netanyahu.

El primer ministro de Israel señaló que el ataque contra los funcionarios de Hamás fue “una operación completamente independiente”, por lo que asume toda la responsabilidad.

¿Cómo fue el ataque de Israel a líderes de Hamás?

De acuerdo con la cadena catarí Al Jazeera, una delegación negociadora de Hamás estaba reunida en un edificio de Doha para discutir la propuesta estadounidense de alto al fuego en la Franja de Gaza cuando las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el lugar.

Posteriormente, las fuerzas israelíes señalaron en un mensaje que durante años, dichos miembros de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista y son responsables de la brutal masacre ocurrida el 7 de octubre de 2023.

