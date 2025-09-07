Los autos que deben hacer la verificación vehicular en CDMX y Edomex durante septiembre para evitar multa

Recordemos que el calendario de verificación vehicular es el mismo para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que todos los dueños de un auto con engomado rojo deben estar atentos al periodo de septiembre / octubre, para realizar el trámite y evitar cualquier sanción.

La verificación vehicular se debe realizar dos veces al año y en todas ellas la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ha establecido un calendario para llevar el control de las fechas. A continuación, te explicamos a detalle el correspondiente aseptiembre 2025.

Autos que deben hacer la verificación vehicular en septiembre 2025

Es así que miles de autos deben de cumplir con la verificación este mes, ya que se acerca la fecha límite para el engomado rosa, mientras que recién comienza el periodo para los de engomado rojo.



Engomado rosa , terminación de placas 7 y 8, fecha límite para verificar: 30 de septiembre

, terminación de fecha límite para verificar: 30 de septiembre Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, fecha límite para verificar: 31 de octubre

Sí, el engomado rosa tiene que verificar durante los meses de agosto y septiembre, por lo que le quedan unas cuantas semanas para cumplirlo, mientras que el engomado rojo tendrá hasta finales de octubre para cumplirlo.

¡No te quedes sin verificar!



Consulta el calendario de verificación vehicular y evita multas.



Tú auto debe verificar según el color del engomado y el último dígito de tu placa.



¿Cuánto cuesta la verificación vehicular?

Para este 2025, el costo de la verificación vehicular en CDMX es de $738 pesos, en un pago único. Recordemos que el costo se actualiza de manera anual, según la Unidad de Medida Actualizada ( UMA ).

Otro aspecto clave al momento de realizar la verificación es no tener adeudos de tenencia o fotocívicas; en caso de tenerlas, deberás pagarlas y hasta que hayas cumplido podrás proceder con la verificación.

¿Qué pasa si no hago la verificación?

Todos los conductores que no realicen la verificación serán acreedores a una multa por verificación extemporánea , además de que esto podría quitarte el holograma para circular todos los días.

Es así que el costo por una verificación fuera de tiempo asciende a los $2,263 pesos, es decir, poco más del triple de lo que hubiera costado hacerlo en los meses correspondientes.

