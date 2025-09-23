“El mundo dice que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”, asegura Trump tras hablar de Palestina y la inmigración

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente Donald Trump , señaló que “todo el mundo dice que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”, esto después de terminar con siete guerras, sin embargo lo que más le importa es salvar vidas. Asimismo, mencionó que a comparación de otros países, su gobierno no reconocerá a Palestina como Estado, ya que sería una recompensa para el grupo terrorista Hamás.

Desde que el mandatario estadounidense subió al podio comenzó a hablar sobre su economía, la cual es “es la mejor del mundo”, así como de sus logros internos para que Estados Unidos “vuelva a ser respetada como antes”. Sin embargo, no tardó en hablar sobre la incapacidad de las Naciones Unidas, los conflictos internacionales y la inmigración ilegal.

🔻 El mandatario estadunidense pidió a los países miembros de la OTAN (@NATO) que dejen de comprar petróleo y gas procedente de Rusia como forma de presión ante el conflicto con Ucrania pic.twitter.com/80bFrntBZ0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2025

Donald Trump y el Premio Nobel de la Paz

Al asegurar que ha puesto fin a siete guerras tras la participación de Estados Unidos en la negoción de acuerdos, pese a que la ONU no estaba presente, Donald Trump dijo que “todo el mundo dice que debería ganar el Premio Nobel de la Paz”, pero lo que más le importa no es ganar premios, sino salvar vidas humanas.

Aseguró que es una verdadera lástima que EUA tuviera que hacer estas cosas en lugar de la ONU, pues aunque tiene un potencial tremendo, no se acerca a cumplir sus cometidos.

EUA no reconocerá a Palestina como Estado

Durante su discurso, Donald Trump mencionó que su nación no reconocerá como Estado a Palestina , pues sería una recompensa para Hamás y no se puede olvidar la tragedia que ocurrió el 7 de octubre, cuando terroristas cometieron atrocidades en Israel. Recalcó que el grupo ha rechazado en varias ocasiones ofertas razonables para terminar el conflicto.

¿Qué dijo Donald Trump de la inmigración ilegal?

Sobre la inmigración ilegal , el presidente Trump dijo esta problemática está destruyendo a los países de Europa y las naciones de dicha región no hacen nada para no ser tachados de ser políticamente incorrectos. Es por ello que les recomendó tomar medidas urgentes y poner fin al fallido experimento de fronteras abiertas.