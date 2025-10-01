¡Auto nuevo! Fechas clave, registro, requisitos y cómo obtener 200 mil pesos para un carro en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) te da la oportunidad de renovar tu coche de más de diez años de antigüedad por unidades nuevas.

El objetivo es mejorar el parque vehícular cuyos beneficios son: reducir costos operativos y de mantenimiento, mejorar la seguridad de conductores y pasajeros con tecnología moderna, aumentar la eficiencia y productividad al disminuir fallas mecánicas, contribuir a la sostenibilidad ambiental al reemplazar vehículos contaminantes; además de que proyecta una imagen corporativa profesional y moderna.

¿Eres taxista concesionario? Toda la información acerca del Programa de Sustitución de Taxi 2025 te interesa. Aquí te presentamos los detalles para obtener hasta 200 mil pesos y que puedas adquirir un auto nuevo.

Requisitos para tener un taxi 2025 en CDMX

El trámite debe realizarse a través del sitio web de SEMOVI ( aquí el enlace ). Los propietarios de taxis deberán ingresar con su CURP o RFC, junto con el número de placa del vehículo, para comenzar el proceso.

Una vez dentro del sistema, será necesario subir en formato PDF los siguientes documentos para continuar con el trámite.



Identificación oficial vigente de la persona titular, con fotografía y firma del concesionario (el documento digitalizado deberá ser el original, no copia, y por ambos lados)

de la persona titular, con fotografía y firma del concesionario (el documento digitalizado deberá ser el original, no copia, y por ambos lados) Comprobante de domicilio no mayor a dos meses (agua, luz, teléfono, internet o contrato de arrendamiento notariado). El comprobante deberá coincidir con el que se encuentra dado de alta en el sistema. En caso contrario, deberá realizar un cambio de domicilio

no mayor a dos meses (agua, luz, teléfono, internet o contrato de arrendamiento notariado). El comprobante deberá coincidir con el que se encuentra dado de alta en el sistema. En caso contrario, deberá realizar un cambio de domicilio Documento de titularidad de la concesión , vigente, a nombre del solicitante. El documento digitalizado deberá ser el original (no copia) y por ambos lados.

, vigente, a nombre del solicitante. El documento digitalizado deberá ser el original (no copia) y por ambos lados. Factura original del vehículo a nombre del solicitante, debidamente endosada (nombre, fecha y firma), en el caso de que no se encuentre a nombre del solicitante (sólo para facturas de 2013 o antes), o acompañada de un contrato de compra venta, en donde se acredite la propiedad, el año y modelo del vehículo

a nombre del solicitante, debidamente endosada (nombre, fecha y firma), en el caso de que no se encuentre a nombre del solicitante (sólo para facturas de 2013 o antes), o acompañada de un contrato de compra venta, en donde se acredite la propiedad, el año y modelo del vehículo Tarjeta de circulación del vehículo registrado para la prestación del servicio y/o baja temporal o en su caso acta de denuncia de su robo o extravío, levantada ante el Ministerio Público o Fiscalía. El documento digitalizado deberá ser el original (no copia) y por ambos lados

registrado para la prestación del servicio y/o baja temporal o en su caso acta de denuncia de su robo o extravío, levantada ante el Ministerio Público o Fiscalía. El documento digitalizado deberá ser el original (no copia) y por ambos lados Tener al corriente los pagos de Revista y Tenencias , los cuales serán verificados automáticamente por el sistema

, los cuales serán verificados automáticamente por el sistema Tres fotografías del vehículo (vehículo completo con vista, placa de circulación y número de identificación vehícular. Las fotografías serán en formato .JPG con tamaño no mayor a 3 MB)

Después del registro, deberás acceder al portal de la Feria del Taxi, donde podrás gestionar el financiamiento con cualquiera de las agencias participantes en el programa. Al completar este paso, se te emitirá la Constancia de Aprobación Financiera, la cual deberás subir al sistema a más tardar el 18 de noviembre.

¿Cuánto dinero da el Programa de Sustitución de Taxi 2025?

Los apoyos económicos son los siguientes:



120 mil pesos para la adquisición de un vehículo altamente eficiente

150 mil pesos para la obtención de uno híbrido

200 mil en caso de solicitar un auto eléctrico

“Además, se otorgarán 20 mil pesos adicionales para las personas beneficiarias que opten por instalar dispositivos de accesibilidad universal, en cualquiera de los tres tipos de unidades que hayan elegido”, indicó la Semovi.

También podrán obtener créditos automotrices con tasas preferentes a través de las agencias respaldadas por Nacional Financiera S.N.C.

Fechas de inscripción al Programa de Sustitución de Taxi 2025

Las personas interesadas en el Programa de Sustitución de Taxis 2025 pueden registrarse desde este momento y tendrán hasta el 3 de noviembre.

Semovi Apoyos de hasta 200 mil pesos a taxistas que sustituyan unidades en CDMX con más de 10 años.

En este enlace puedes consultar toda la información. No dejes pasar la oportunidad e inscríbete.

