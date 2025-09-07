Rayo impacta tren ligero y suspenden servicio cablebús; avenidas inundadas y avance del Metro hoy 7 de septiembre

Esta tarde del domingo 7 de septiembre, la CDMX registró una fuerte lluvia eléctrica que causó diversas afectaciones al sistema de transporte público. Una de las situaciones más preocupantes fue cuando un rayo impactó en la estación Xotepingo del Tren Ligero.

Además, se registraron severas inundaciones en calles y avenidas principales de la capital mexicana y afectaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX ). Te contamos los detalles.

¿Qué pasó en la estación del Tren Ligero Xotepingo hoy 7 de septiembre?

Alrededor de las 5:30 de la tarde de este domingo 7 de septiembre se registró una fuerte lluvia eléctrica en la CDMX. A través de redes sociales se anunció que el servicio del Tren Ligero fue suspendido parcialmente, luego de que un rayo impactara el sistema de catenaria en la estación Xotepingo.

Debido a la afectación, se ofrece un servicio provisional entre las estaciones Xochimilco y Estadio Azteca. Unidades de RTP brindan servicio de apoyo del Estadio Azteca a la estación del Metro Taxqueña.

Suspenden servicio de cablebús por tormenta eléctrica

A través de las redes sociales, el servicio de tranpsorte de Cablebús informó que debido a la fuerte tormenta eléctrica que se registró esta tarde en la CDMX se debió suspender el servicio de la línea 1.

¿Cuáles son las estaciones del Metro afectadas por la lluvia hoy 7 de septiembre?

Por el momento, el Metro de la CDMX activó la marcha de seguridad en las siguientes líneas:



Líneas 3

Línea 8

Línea 9

Línea 12

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Asimismo, el Metro de la CDMX pide a los usuarios extremar precauciones con los paraguas mojados, pues pueden caer a las vías y provocar cortocircuitos y demoras en el servicio.

