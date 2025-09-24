¡Precaución! Marcha colapsa Periférico e Insurgentes Sur hoy 24 de septiembre; rutas alternas

La circulación en Periférico e Insurgentes Sur se ve afectada esta tarde debido a una marcha que avanza en contrasentido sobre los carriles laterales, a la altura de la calle Ladera con dirección al Oriente, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades exhortan los automovilistas a evitar la zona y tomar vías alternas.

15:24 #PrecauciónVial | Marcha avanza sobre en contrasentido de Anillo Periférico pasando calle Ladera al Oriente, @Alcaldia_Coy. #AlternativaVial carriles centrales de Anillo Periférico. pic.twitter.com/5MrPBIPsxy — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 24, 2025

Alternativas viales ante marcha en Periférico hoy

Debido a esta situación, se recomienda a los conductores tomar precauciones y utilizar como alternativa vial los carriles centrales del Anillo Periférico y Paseos del Pedregal para evitar congestiones y garantizar la seguridad.

En este enlace puedes seguir el avance de la marcha y las últimas actualizaciones sobre el tráfico.

¿Por qué hay una marcha en Periférico hoy?

Este miércoles 24 de septiembre, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur llevan a cabo una marcha rumbo a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para demandar el fin de la violencia tanto dentro como fuera de las instalaciones universitarias.

La manifestación se origina a raíz de un lamentable suceso ocurrido esta semana, en el que un alumno del CCH Sur fue apuñalado. El estudiante fue agredido por un atacante y falleció dentro de las instalaciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.