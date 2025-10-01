Cruz Roja suspendió actividades en Gaza ante aumento de ataques israelíes

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció la suspensión temporal de sus actividades en Ciudad de Gaza debido a la intensificación de las operaciones militares israelíes en la zona.

La organización trasladó a su personal hacia las oficinas en Deir al-Balah y Rafah, al sur de la Franja , con el objetivo de proteger a sus equipos y mantener la continuidad de la ayuda humanitaria.

La decisión se tomó en medio de un escenario crítico: decenas de miles de civiles permanecen atrapados en Gaza en condiciones extremas, con necesidades urgentes de alimentos, agua y atención médica.

La intensificación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza nos ha obligado a suspender transitoriamente las actividades allí y a trasladar a nuestro personal al sur.



Tenemos el firme compromiso de regresar en cuanto las condiciones lo permitan.



Condiciones humanitarias extremas en Gaza

De acuerdo con el CICR, las familias enfrentan desplazamientos forzados, muertes en ataques y la imposibilidad de acceder a servicios básicos. La Media Luna Roja Palestina y los equipos de Defensa Civil trabajan día y noche, pero su capacidad de respuesta se ve limitada por la inseguridad y los obstáculos a la circulación.

Las instalaciones médicas que aún operan reciben diariamente heridos por arma, pese a contar con recursos escasos. El hospital de campaña de la Cruz Roja en Rafah sigue recibiendo pacientes en estado crítico.

Ayuda en curso para Gaza

En las últimas dos semanas, de acuerdo a un comunicado, el CICR ha entregado insumos médicos esenciales a los hospitales que continúan funcionando en Gaza . También ha apoyado la producción de alimentos en 14 campamentos de desplazados, donde se distribuyen alrededor de 45 mil hogazas de pan cada día.

Además, la organización ha suministrado tanques de agua y facilitado la reparación de redes de agua potable y aguas residuales, en coordinación con prestadores locales. Estas acciones buscan evitar una crisis sanitaria aún mayor.

Llamado al respeto del derecho internacional humanitario

El CICR subrayó que la población civil debe ser protegida en todo momento, ya sea que permanezca en Gaza o se desplace hacia el sur. Recordó que Israel , como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de las personas bajo su control.

Asimismo, pidió que se respete y proteja al personal humanitario, las unidades médicas y los medios de transporte sanitarios, además de garantizar el acceso rápido y sin trabas de la ayuda en toda la Franja de Gaza .

Actual situación crítica en Gaza

Al 1 de octubre, la Franja de Gaza vive uno de sus momentos más críticos desde el estallido del conflicto: Israel ha intensificado su ofensiva en la ciudad, cerrando rutas clave como la carretera costera Al-Rashid y ordenando a los civiles que evacúen el área bajo advertencia de que los que permanezcan serán considerados militantes.

La crisis humanitaria se agrava: más de 500 mil personas enfrentan condiciones de hambruna declarada oficialmente, con acceso severamente limitado a alimentos, agua, combustible y servicios de salud esenciales.

El bloqueo israelí sigue activo y estrangula la entrada de ayuda —una política sostenida desde octubre de 2023—, lo que agrava tanto las condiciones de vida como el riesgo sanitario en toda Gaza.

