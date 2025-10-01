inklusion.png Sitio accesible
Repartidores de aplicación realizan rodada en el Monumento a la Revolución

Decenas de repartidores de aplicación se concentraron en el Monumento a la Revolución con dirección a la Secretaría de Movilidad; descartan afectaciones.

Publicado por: Yael Toribio

  • La rodada de los repartidores salió desde el Monumento a la Revolución
  • Los motociclistas se dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Movilidad

  • El contingente avanzó por avenidas y calles principales de la Ciudad de México (CDMX)
  • No se reportaron afectaciones a la circulación en la zona

CDMX
