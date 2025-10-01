Repartidores de aplicación realizan rodada en el Monumento a la Revolución
Decenas de repartidores de aplicación se concentraron en el Monumento a la Revolución con dirección a la Secretaría de Movilidad; descartan afectaciones.
- La rodada de los repartidores salió desde el Monumento a la Revolución
- Los motociclistas se dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Movilidad
- El contingente avanzó por avenidas y calles principales de la Ciudad de México (CDMX)
- No se reportaron afectaciones a la circulación en la zona
