Detienen a 8 personas por secuestro exprés en CDMX; policías de SSC estarían involucrados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutó 8 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés agravado contra integrantes de una célula delictiva que operaba en el oriente de la CDMX.

Detienen a 8 personas por secuestro exprés

Tras realizar trabajos de inteligencia por un hecho ocurrido en abril pasado, se identificó a una célula delictiva dedicada al delito de privación de la libertad en modalidad secuestro exprés donde también colaboraban tres policías de la SSC.

Se trata de 7 hombres y una mujer quienes fueron detenidos durante operativos en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y en Ecatepec en el Estado de México.

Resultado de trabajos de investigación en atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron 8 órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés agravado, en contra de igual número de personas integrantes de… pic.twitter.com/B3uwK6qy6B — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 26, 2025

¿Qué es el secuestro exprés y de cuánto es la pena?

De acuerdo con el Artículo 163 Bis del Código Penal de la CDMX, el secuestro exprés se define como la privación de la libertad de una persona para cometer delitos de robo o extorsión y obtener un beneficio económico.

Este delito se castiga con 20 o hasta 40 años de prisión y una multa de 500 a 2 mil días, “sin perjuicio de las sanciones que correspondan por los delitos de robo o extorsión que se acumularán según las reglas del concurso de los delitos”.

Índices de secuestro en la CDMX

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ), delitos como el secuestro, la extorsión y despojo han registrado un alza.

El delito de secuestro extorsivo y exprés registró un aumento de 46.15% pues de enero a agosto de 2024 se registraron 13 casos, mientras que en este año hubo 19 casos en el mismo periodo.

El delito de extorsión también presentó un alza de 212.12%, en los primeros 8 meses de 2024 se registraron 326 casos y en el mismo periodo de 2025 aumentó a mil 18 casos.

