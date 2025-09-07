Prohibidos los cuetes: La costosa multa por viajar con pirotecnia en el Metro CDMX el 15 de septiembre

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció que llevará a cabo el Operativo Cero Pirotecnia con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios durante la celebración de las fiestas patrias . Para ello, se reforzará la vigilancia en algunas estaciones que tienen mayor incidencia de entrada de personas con cuetes.

Estos artefactos explosivos pueden poner en riesgo la integridad de los usuarios, así como, a las instalaciones del Metro de la CDMX. Las personas que sean sorprendidas dentro del Metro con cuetes podrán pagar una multa de hasta 2,171 pesos o arresto de 25 a 36 horas.

Anuncian Operativo Cero Pirotecnia en Metro CDMX durante estas fechas

A través de un comunicado, el Metro de la CDMX dio a conocer que pondrá en marcha un operativo durante las fiestas patrias en sus instalaciones. El Operativo Cero Pirotecnia se llevará a cabo del 9 al 17 de septiembre, con el objetivo de evitar que las personas ingresen a los andenes y vagones portando pirotecnia o incluso vendiéndola.

Por esta razón, el Sistema de Transporte Colectivo Metro hace un atento llamado a la ciudadanía para que eviten ingresar a cualquiera de las estaciones con pirotecnia, pues pueden hacerse acreedores a una costosa multa que afectará sus bolsillos.

A partir del próximo martes 9 y hasta el 17 de septiembre, dentro del marco de las celebraciones patrias, se llevará a cabo el operativo Cero Pirotecnia 2025, con el objetivo de prevenir el ingreso, traslado y comercialización de artefactos explosivos, comúnmente conocidos… pic.twitter.com/WQrjqBFZDW — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 7, 2025

Lista de las estaciones del Metro CDMX donde habrá más vigilancia en las fiestas patrias

En su comunicado, el Metro CDMX explica que existen algunas estaciones en las que se registra mayor incidencia en la entrada de personas tanto transportando como vendiendo pirotecnia , por lo que se ampliará la vigilancia. Las estaciones en las que habrá mayor presencia de oficiales de la policía bancaria para evitar el ingreso de pirotecnia son las siguientes:

Línea 1 del Metro

Estación Balderas

Estación Salto del Agua

Línea 2 del Metro

Estación Allende

Estación Zócalo

Estación Pino Suárez

Estación Bellas Artes

Estación Cuatro Caminos

Línea 3 del Metro

Estación Indios Verdes

Línea 4 del Metro

Estación Fray Servando

Estación Merced

Estación Candelaria

Estación Jamaica

¿Cuál es la multa por tronar cuetes en la Ciudad de México

En la CDMX es una infracción contra la seguridad ciudadana detonar o encender cuetes, pirotecnia , fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente. De acuerdo con el Artículo 28, fracción VII de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México esta infracción que te podría costar entre 1,774 a 2,534 pesos; 25 a 36 horas de arresto o de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

