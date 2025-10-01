Bloqueos de estudiantes y extrabajadores este 1 de octubre en la CDMX

Atención peatones y conductores porque este miércoles 1 de octubre habrá varias concentraciones y bloqueos en la Ciudad de México, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. La colonia Centro Histórico y Avenida Insurgentes Sur serán las zonas más concurridas.

Además, continúa cerrada la circulación en lateral de Avenida Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc por vallas metálicas. Ante este bloqueo los conductores pueden tomar como alternativas viales Avenida Chapultepec y Río Pánuco.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en lateral de Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Río Sena, alcaldía Cuauhtémoc, por vallas metálicas. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Río Pánuco pic.twitter.com/ZvW5skjdYz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 1, 2025

Concentraciones en la CDMX este miércoles

A las 7:00 de la mañana, trabajadores del Nacional Monte de Piedad, se concentrarán en las oficinas de la empresa, ubicadas en Palma No.14, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Se reunirán en el marco de la huelga convocada por las presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo cometidas por el patronato en contra de empleados.

Extrabajadores de la extinta ruta 100

A las 10:00 de la mañana, extrabajadores de la extinta ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno, que se encuentra en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir el pago del finiquito por liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Protesta por muerte del estudiante del CCH Sur asesinado

A las 12:30 de la tarde, la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No.5 “José Vasconcelos”, protestará en la institución, que se ubica en Calzada del Hueso No.729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan, para exigir un alto a la inseguridad dentro de las escuelas de la UNAM y no se descarta que realicen una marcha al interior del plantel en memoria del joven asesinado en el CCH Sur .

Otras concentraciones y bloqueos

A las 10:00 de la mañana, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se concentrarán en la Biblioteca “Mtro Enrique Rivero Borrel”, sobre Avenida Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. El objetivo de la concentración es dar continuidad a las mesas de trabajo con funcionarios de la institución, con el propósito de establecer nuevas estrategias que fortalezcan las acciones existentes.