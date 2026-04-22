Vivienda para el Bienestar: Infonavit abre en Puebla un nuevo punto para quienes buscan adquirir su casa

Antes de asistir, se recomienda actualizar datos a través del portal Mi Cuenta Infonavit.

Antes de asistir, se recomienda actualizar datos a través del portal Mi Cuenta Infonavit. | Especial

Las opciones para adquirir vivienda en Puebla se han ampliado gracias a la reciente apertura de un nuevo espacio de atención dirigido a personas interesadas en comprar casa mediante esquemas accesibles de Infonavit.

Este punto, enfocado en el programa Vivienda para el Bienestar, busca asesorar a trabajadores que, aunque cotizan, enfrentan dificultades para encontrar opciones de vivienda acordes a sus ingresos.

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¿Dónde se encuentra el nuevo punto de venta de Infonavit en Puebla?

El módulo de atención se ubica en el fraccionamiento Infonavit Lomas de San Miguel, en la calle Coyoacán número 5439, colonia Lomas de San Miguel, en la ciudad de Puebla, muy cerca del Archivo General del Estado.

A diferencia de otros módulos, este espacio permite a las personas conocer directamente las opciones de vivienda disponibles, visitar una casa muestra y recibir orientación personalizada sobre cada etapa del proceso.

También es posible resolver dudas específicas y recibir acompañamiento para iniciar el trámite, lo que ayuda a simplificar un proceso que suele ser complejo para muchos solicitantes.

¿Qué debes hacer antes de acudir?

Antes de presentarte en el punto de venta, es recomendable tener actualizados tus datos en Mi Cuenta Infonavit o acudir a un centro de servicio del instituto.

Esto permitirá conocer con mayor precisión qué opciones de vivienda están disponibles de acuerdo con tu perfil y facilitará el proceso una vez que acudas al módulo.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los principales requisitos se encuentran:

Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral

Tener ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales

No contar con un crédito hipotecario vigente con el Infonavit

¿Cuál es el horario de atención?

El módulo opera con un horario amplio que facilita la atención a la población. Está abierto de lunes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas, lo que permite acudir sin restricciones de días laborales.

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