Puebla prepara un plan de mantenimiento de vialidades y lanza un llamado importante a todos sus municipios

Se prevé una inversión inicial cercana a los $11.5 millones de pesos para estas tareas de rehabilitación.

Se prevé una inversión inicial cercana a los $11.5 millones de pesos para estas tareas de rehabilitación. | Facebook Secretaría de Movilidad y Transporte

El Gobierno de Puebla puso en marcha un plan integral para mejorar el estado de diversas vialidades en la zona metropolitana, con especial atención en accesos estratégicos y corredores de alta circulación.

Entre las zonas prioritarias se encuentran tramos del Periférico Ecológico, así como vialidades conectadas con la carretera México-Puebla, consideradas fundamentales tanto para el tránsito local como para el transporte regional.

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¿En qué consiste el plan de mantenimiento de vialidades?

La estrategia contempla intervenciones de conservación y mejora en distintos puntos de la capital y su periferia, con un enfoque que abarca tanto vialidades principales como accesos urbanos.

Entre los trabajos contemplados se encuentran:

Limpieza de vialidades y retiro de residuos

Conservación rutinaria del pavimento

Mantenimiento en accesos y puntos de conexión

Mejora de infraestructura en zonas de alto tránsito

Además, el plan se implementa en un momento clave, previo a eventos de gran afluencia como la Feria de Puebla, el desfile del 5 de mayo y competencias nacionales, lo que incrementa la necesidad de contar con vialidades en buen estado.

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Supervisamos la rehabilitación de Avenida Circunvalación en un tramo que abarca 136 calles y acelera traslados en la zona sur 📍; con trabajo continuo y uso de maquinaria propia, el gobernador @armentapuebla_… pic.twitter.com/hWLbDfq6X4 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) April 8, 2026

¿Qué pidió el gobierno a los municipios?

Como parte de este plan, el gobierno de Puebla reiteró el llamado a los municipios para que asuman su responsabilidad en el mantenimiento de sus propias vialidades.

Esto implica que, mientras el estado interviene en corredores principales y accesos de mayor impacto, los ayuntamientos deben encargarse de calles locales y avenidas secundarias dentro de sus territorios.

¿Qué zonas y municipios serán intervenidos?

El alcance del programa es metropolitano, con trabajos distribuidos en distintos puntos de Puebla y municipios cercanos. Entre ellos destacan zonas como:

San Sebastián de Aparicio

Amalucan

Santiago Momoxpan

San Bernardino Tlaxcalancingo

Puebla capital

Amozoc

Coronango

Cuautlancingo

San Andrés Cholula

San Pedro Cholula

Áreas habitacionales y parques industriales

¿Cuánto se invertirá y en qué plazo?

De acuerdo con la planeación del proyecto, se prevé una inversión inicial cercana a los $11.5 millones de pesos, con posibilidad de ajuste conforme avance el proceso.

En cuanto a los tiempos, las autoridades establecieron un periodo de ejecución acotado, con el objetivo de que los trabajos concluyan antes de mediados de mayo, en preparación para los eventos programados en la entidad.

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