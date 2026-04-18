Ni Atlixco ni Cholula: este municipio de Puebla otorga hasta 50% de descuento en pagos de trámites para vivienda

El programa busca dar prioridad a personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y población indígena.

El programa busca dar prioridad a personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y población indígena. | X

En el municipio de Cuautlancingo, autoridades de Puebla firmaron un convenio que permitirá a cientos de familias avanzar en la regularización de sus propiedades con apoyos económicos.

El acuerdo fue establecido por el gobierno municipal, encabezado por Omar Muñoz, en coordinación con la Comisión Estatal de Vivienda, durante un acto realizado en Casa Aguayo. El objetivo es atender a propietarios de más de 600 viviendas y agilizar los procesos necesarios para su regularización.

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¿En qué consiste el apoyo?

De acuerdo con el convenio, este contempla descuentos de hasta el 50% en el pago de derechos y trámites relacionados con la regularización de viviendas, además de facilidades administrativas para simplificar los procesos.

Entre los trámites incluidos se encuentran:

Constancias de alineamiento y número oficial

Uso de suelo

Inspecciones catastrales

Asignación de clave predial

Avalúos y documentación para escrituración

Mientras el municipio otorga los subsidios y agiliza la gestión, la Comisión Estatal de Vivienda proporciona el respaldo jurídico y administrativo para acreditar la titularidad de los inmuebles.

Programa de regularización de trámites en Puebla El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. (Getty Images)

Este tipo de programas busca resolver una problemática común en distintas zonas del municipio, donde viviendas no cuentan con documentación completa o registro formal. Sin estos requisitos, las familias enfrentan dificultades para vender, heredar o acceder a apoyos de vivienda, por lo que la regularización representa un paso clave para garantizar certeza sobre su patrimonio.

¿Quiénes pueden acceder?

El programa está dirigido a familias de Puebla que habitan en zonas específicas del municipio de Cuautlancingo, particularmente en las áreas identificadas como LT12, LT13 y LT15. En total, se busca beneficiar directamente a más de 600 viviendas.

Además, se da prioridad a sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad, como personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y población indígena.

Vigencia y objetivo del programa

El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo en el que se espera avanzar en la regularización de predios y brindar certeza jurídica a las familias beneficiadas.

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