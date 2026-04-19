Infonavit reparte hasta $169,039 con créditos no hipotecarios para todos los mexicanos que cumplan estos requisitos

El monto del crédito va desde $10,698.67 pero sin superar el 90% del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda del solicitante.

El monto del crédito va desde $10,698.67 pero sin superar el 90% del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda del solicitante. | Getty Images

Ampliar, mejorar o reparar tu vivienda puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando se recurre a un crédito o apoyo económico incorrecto. Por fortuna, si eres derechohabiente del Infonavit, existe un programa que permite hacerlo con financiamiento de hasta $169,039 pesos.

Se trata del crédito Mejoravit, un esquema no hipotecario diseñado para realizar mejoras en el hogar sin necesidad de dejar la vivienda como garantía, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por el organismo.

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Qué es el crédito Mejoravit y cómo funciona

Es programa de Infonavit consiste en un crédito que permite reparar, ampliar o mejorar la vivienda sin hipotecarla, ya que la garantía del financiamiento es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

El recurso puede utilizarse para la compra de materiales de construcción, herramientas o pago de mano de obra, bajo un esquema controlado por el instituto.

El monto del crédito va desde $10,698.67 hasta $169,039.02 pesos, sin exceder el 90% del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

En Veracruz, Miguel Ángel le compartió a nuestro director general, @OctavioRomero_O, su entusiasmo porque con Mejoravit solo para ti, podrá ampliar su vivienda. Con el crédito depositado directamente en su cuenta, sin tarjetas ni intermediarios, ahora tiene la libertad de elegir… pic.twitter.com/mYmAumkKWa — Infonavit (@Infonavit) August 27, 2025

Tasas de interés y plazos del crédito

Las condiciones del crédito varían según el monto solicitado. Para financiamientos de hasta $42,794.69, la tasa de interés es del 10% anual fija, con plazos de 1 a 5 años.

En el caso de montos superiores, la tasa es del 11% anual fija, con plazos que pueden extenderse de 1 a 10 años.

Además, la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años, o 75 años en el caso de mujeres.

Requisitos para solicitar Mejoravit

Para acceder a este financiamiento, los solicitantes deben cumplir con condiciones como:

Tener relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore

Contar con registros biométricos actualizados

Autorizar la consulta de buró de crédito

No contar con un crédito Infonavit vigente

La vivienda a intervenir debe estar a nombre del derechohabiente, su cónyuge o familiares directos, y deberá habitarse durante el proceso de mejora.

El monto máximo no es automático

Aunque el crédito puede alcanzar hasta $169,000 pesos, este monto no es garantizado para todos los solicitantes, ya que depende del ahorro en la Subcuenta de Vivienda, el historial crediticio y la capacidad de pago de cada trabajador.

El Infonavit evalúa cada solicitud de forma individual, por lo que el monto final puede variar considerablemente entre derechohabientes.

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