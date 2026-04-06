Es oficial: este es el programa de Infonavit que otorga hasta un 75% de descuento en mensualidades por un año

Pagar un crédito hipotecario puede volverse complicado cuando cambian las condiciones económicas. Para estos casos, el Infonavit cuenta con un programa que permite reducir temporalmente las mensualidades sin poner en riesgo la vivienda.

Se trata de “Nivela tu Pago”, un esquema que ofrece descuentos de entre 25% y hasta 75% en el monto mensual del crédito, lo que representa un alivio importante para quienes enfrentan dificultades financieras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste el programa Nivela tu Pago del Infonavit?

Este apoyo permite ajustar el pago mensual del crédito hipotecario de acuerdo con la capacidad económica del acreditado. Durante el tiempo que dura el beneficio, el usuario paga menos, mientras que el Infonavit cubre la diferencia para mantener el crédito al corriente.

El objetivo es evitar atrasos, proteger el patrimonio de los trabajadores y dar un margen para estabilizar su situación económica.

Si tus ingresos han cambiado, ¡no te preocupes! 💸 Nosotros te podemos ayudar con el programa Nivela tu Pago. 🤗 https://t.co/H0uVpXX5QY pic.twitter.com/yQmPj2dDdz — Infonavit (@Infonavit) October 31, 2024

¿Cuánto tiempo dura el descuento que ofrece el Infonavit?

El beneficio puede aplicarse hasta por 12 meses, es decir, un año completo. Además, no se trata de un apoyo único, ya que puede solicitarse nuevamente en diferentes momentos del crédito, dependiendo de las condiciones del usuario.

El programa está dirigido a personas con crédito Infonavit que atraviesan dificultades económicas, incluso si aún cuentan con empleo formal.

No es necesario haber perdido el trabajo, pero sí cumplir con ciertos criterios establecidos por el instituto.

¿Qué requisitos debes cumplir para acceder al programa del Infonavit "Nivela tu pago"?

Para solicitar este apoyo, es necesario cumplir con condiciones específicas. Entre las principales se encuentran:

Tener un crédito hipotecario vigente con Infonavit

No estar en proceso jurídico

Estar al corriente o con un máximo de 12 mensualidades pendientes

Haber realizado al menos 12 pagos mensuales desde el inicio del crédito

Contar con al menos 12 pagos restantes para liquidar

No tener una prórroga activa (o cancelarla previamente)

¿Cómo solicitar Nivela tu Pago?

El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a “Mi Cuenta Infonavit”

Dirigirse a la sección “Mi crédito”

Seleccionar la opción “Solicitud de reestructura”

También es posible acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi), donde se debe presentar:

Número de crédito o Número de Seguridad Social

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (como recibo de luz)



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.