Ni CDMX ni Edomex: este estado dará descuentos de hasta 80% en cambio de placas durante junio 2026

Un inesperado anuncio mantiene en alerta a los automovilistas que buscan regularizar su situación vehicular sin gastar una fortuna en este nuevo periodo fiscal. Tras vencer los plazos ordinarios, las autoridades confirman que un estado del país aplica descuentos de hasta 80% para quienes realicen su cambio de placas 2026 durante el mes de junio.

El Servicio Estatal Tributario establece el costo de la actualización en dos mil 502 pesos. Esta cifra desata gran preocupación entre los conductores, ya que la omisión de los pagos obligatorios eleva el cobro final a alrededor de los 4 mil pesos por automóvil al sumar diferentes requisitos administrativos.

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El estado en el que se aplica el descuento de hasta 80% en el cambio de placas en junio 2026

El beneficio económico principal alivia las finanzas de los conductores de Jalisco con una reducción drástica en el cobro total. Las autoridades fiscales autorizan un 80% de descuento en los recargos generados por la omisión del pago del refrendo 2026, lo que facilita el proceso para quienes realizan el cambio de placas de forma tardía en Jalisco.

Esta medida busca incentivar la regularización vehicular antes de que concluya el primer semestre del año. Los conductores acceden al subsidio directamente en el portal oficial, donde se liquida el adeudo pendiente con las reducciones ya aplicadas por el sistema de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Por otro lado, el programa estatal complementa la ayuda con un 50% de descuento en multas viales y fotoinfracciones acumuladas. El plan de descuentos busca limpiar el historial de los infractores, sumando además un 70% de rebaja en el trámite de cambio de propietario durante las próximas semanas en la entidad.

Placas_Jalisco.jpg La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco otorga un 80% de descuento en los recargos del refrendo 2026. (Gobierno de Jalisco)

¿La Policía Vial aplica multas por placas extemporáneas en Jalisco?

La corporación de tránsito estatal descarta la implementación de operativos especiales enfocados exclusivamente en la detección de vehículos con placas extemporáneas. Los agentes viales carecen de órdenes para detener unidades bajo ese único motivo, aunque las penalizaciones administrativas siguen vigentes dentro del reglamento local.

Si un oficial detiene un automóvil por una infracción vial ordinaria y detecta láminas caducas, ejecuta la sanción obligatoria. El marco legal estipula castigos severos para los infractores, con multas que oscilan entre los 2 mil 347 a los 7 mil 39 pesos (equivalente a un rango de 20 a 60 Unidades de Medida y Actualización bajo la UMA 2026 de $117.31 pesos).

Para regularizar la situación de forma tardía, la Secretaría de la Hacienda Pública recomienda consultar el adeudo total en su plataforma web oficial. Es indispensable liquidar el refrendo anual antes de solicitar cualquier rebaja, acudir a las oficinas en el horario de 8:00 a 18:00 horas y presentar los metales anteriores desatornillados para agilizar el proceso.

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