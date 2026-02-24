IMSS confirmó quiénes pueden cobrar el saldo acumulado del Infonavit en 2026 y cómo hacerlo
¡No pierdas tus ahorros! El IMSS explica qué pasa con tu saldo de Infonavit al cumplir 70 años y cómo solicitar la devolución total aunque tus recursos pasen al Fondo del Bienestar.
El IMSS confirma que los pensionados de la Ley 73 pueden recuperar sus fondos acumulados del Infonavit no utilizados. Si nunca usaste tu crédito o terminaste de pagarlo, ese dinero te pertenece y el proceso para recibirlo en este 2026 es más directo de lo que parece.
¿Cómo saber si tienes dinero guardado en el Infonavit?
El IMSS detalla que cualquier jubilado (por vejez, cesantía o invalidez mayor al 50%) tiene derecho a recuperar sus aportaciones. No importa si trabajaste en los 70, 80 o 90; tu dinero está repartido en "tres grandes cajones" según la fecha en que cotizaste y aquí te explicamos cómo abrirlos:
- Fondo 1972-1992: Dinero acumulado en tus primeros años laborales.
- Subcuenta 1992-1997: Ahorros previos a la gran reforma del IMSS.
- Subcuenta 1997 a la fecha: El saldo más reciente que gestiona tu Afore.
Dependiendo de tu historial, podrías recibir fondos de uno, dos o incluso de los tres periodos en un solo pago.
El trámite es gratis: ¿Por internet o en la oficina?
El Infonavit detalla que el proceso es gratuito y tienes dos caminos para realizarlo. La clave para elegir está en tu relación con la tecnología y los documentos que tengas a la mano:
- Vía Digital (Mi Cuenta Infonavit): Es la más rápida, pero necesitas tu e.firma del SAT vigente. Si no la tienes, no te desgastes intentándolo por aquí.
- Vía Presencial (Cita en el CESI): Ideal si prefieres el trato directo. Aquí no necesitas e.firma, solo tu resolución de pensión original y una identificación oficial.
Para ambos casos, es vital tener un estado de cuenta bancario (no mayor a 2 meses) que acepte depósitos grandes.
¡Atención a los 70 años! Lo que pasa con el Fondo del Bienestar
Existe una duda frecuente: ¿El gobierno se queda con mi dinero al cumplir 70 años? La respuesta es no. El IMSS advierte que, por ley, si no reclamas tu saldo un año antes de llegar a los 70, el recurso se transfiere al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Sin embargo, esto es solo un cambio de "caja fuerte". El dinero sigue siendo tuyo (o de tus beneficiarios) y puedes solicitar la devolución en cualquier momento cumpliendo los mismos requisitos.
Requisitos y documentos para cobrar el ahorro del Infonavit en 2026
Para que tu depósito no se frene, asegúrate de que tu nombre, CURP y RFC sean exactamente iguales en el IMSS, en tu Afore y en tu banco. Si hay un error de una letra, el sistema rebotará el pago.
Debes tener a la mano:
- Resolución de pensión emitida por el IMSS.
- Tu Número de Seguridad Social (NSS).
- Una cuenta bancaria a tu nombre con CLABE interbancaria.
- No tener ningún crédito hipotecario vigente.
