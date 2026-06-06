Tiroteo durante festival al aire libre en Ohio deja varios heridos

Un tiroteo dejó “múltiples víctimas” en Estados Unidos durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, según reportó la policía local, que no aclaró la cifra de afectados, si siguen con vida, ni la identidad del atacante.

La balacera se reportó a las 17:37 hora local cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood, donde los oficiales “descubrieron múltiples víctimas de bala”, informó el Departamento de Policía de Toledo en sus redes sociales.

At approximately 5:37 p.m., Toledo Police officers responded to a report of a person shot in the area of Delaware Avenue and Glenwood Avenue near the Old West End Festival. Upon arrival, officers discovered multiple shooting victims. Many victims have been transported to nearby… pic.twitter.com/Ev6Wbkv40f — Toledo Police (@Toledo_PD) June 6, 2026

Los agentes “están activamente buscando al sospechoso o los sospechosos involucrados”.

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“Se pide a residentes y visitantes que eviten el área y esperen una significativa presencia de la policía mientras los oficiales continúan con la búsqueda para determinar las circunstancias alrededor del accidente”, concluyó el comunicado del organismo, que prometió información adicional más tarde.

Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

🚨#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.



ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.



SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU — Matt Van Swol (@mattvanswol) June 7, 2026

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive.

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