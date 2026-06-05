Confirmado en Nuevo León: aprueban reforma y estos adultos mayores tendrán 20% de descuento anual en el refrendo vehicular

Los legisladores locales aprueban un paquete de reformas fiscales orientadas a reducir la carga económica de los sectores vulnerables en el norte del país. La modificación legal establece un esquema de subsidios permanentes en los derechos de control vehicular para quienes registren unidades motrices a su nombre dentro del territorio estatal.

Mientras los legisladores avalan el nuevo dictamen de movilidad. Los beneficiarios ahorran una quinta parte del costo total del impuesto vehicular.

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¿Qué adultos mayores acceden al descuento anual del 20% del refrendo en Nuevo León?

El beneficio fiscal aplica de forma exclusiva para los ciudadanos residentes en la entidad federativa que acrediten tener más de 60 años. El reglamento exige que las personas adultas mayores sean las propietarias legítimas de los vehículos registrados en el padrón del estado.

La reforma otorga un beneficio directo a personas adultas. El apoyo resulta compatible con otros estímulos fiscales vigentes.

Las autoridades confirman que este subsidio anual se aplica de manera automática al momento de realizar la liquidación de los derechos vehiculares correspondientes. Los contribuyentes que cumplan con el perfil acceden al estímulo directo en las ventanillas de recaudación fiscal o plataformas digitales habilitadas.

El Instituto de Control Vehicular aplica el descuento correspondiente. Los ciudadanos acceden al subsidio digital mediante la plataforma oficial.

Empresas deben tener al menos 5% de adultos mayores en su plantilla, avala el Senado Adultos mayores de 60 años obtienen 20% de descuento en refrendo. (Canvas)

¿Qué otros beneficios vehiculares aprueba el Congreso local?

Las modificaciones impulsadas por diputados también contemplan un apoyo sustancial para el sector laboral que depende de la conducción. El Poder Legislativo aprueba una reducción en el costo de la expedición y renovación de la licencia de conducir para operadores que no posean un auto propio.

Los trabajadores reciben un descuento especial de movilidad. La reducción aplica en licencias tramitadas por motivos laborales indispensables.

La nueva normativa estatal endurece los requisitos para el servicio público de transporte de pasajeros mediante capacitaciones obligatorias. Los choferes deben acreditar cursos de seguridad vial que concienticen sobre los peligros de textear con el celular, el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

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