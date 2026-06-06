Es oficial en Querétaro: estas placas tienen hasta el 30 de junio para verificar o pagarán multa

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU) anunció el cierre del primer semestre para cumplir con la verificación vehicular obligatoria. Los automovilistas rezagados deben agendar una cita para evitar multas.

El calendario 2026 determina que junio es el último periodo operativo para realizar las pruebas de emisiones contaminantes.

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¿Qué placas y engomados deben verificar obligatoriamente en Querétaro durante junio?

Los autos que deben verificar obligatoriamente en Querétaro antes del 30 de junio son todos aquellos que cuentan con engomado azul y cuyas placas de circulación terminan en los dígitos 9 y 0. Los propietarios de estos vehículos tienen esta fecha límite para aprobar la inspección ambiental en cualquiera de los 47 verificentros oficiales del estado y evitar multas por extemporaneidad.

¿Cuál es el costo de la verificación vehicular en Querétaro según el holograma?

Los precios de las constancias ambientales se determinan conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en la entidad. Los usuarios tienen que liquidar la tarifa correspondiente en las cajas del establecimiento asignado para la emisión del holograma.

El tabulador oficial de cobro estipula los siguientes montos en pesos para las diferentes categorías automotrices:

Certificado Cero y Doble Cero: 6.50 UMAs ( $762.51 pesos ) para el holograma “0” o un total de 15 UMAs ( $1,759.65 pesos ) en el caso del holograma “00” para unidades ecológicas.

6.50 UMAs ( ) para el holograma “0” o un total de 15 UMAs ( ) en el caso del holograma “00” para unidades ecológicas. Certificado Uno y Dos Particular: 3.81 UMAs ( $446.95 pesos ) tanto para automóviles particulares como para pesados que cumplan con las normas ordenadas en este 2026 .

3.81 UMAs ( ) tanto para automóviles particulares como para pesados que cumplan con las normas ordenadas en este . Certificado Dos de Transporte Público: tarifa preferencial de 1.64 UMAs ( $192.38 pesos ) para los camiones de pasajeros y unidades de ruta aprobadas.

tarifa preferencial de 1.64 UMAs ( ) para los camiones de pasajeros y unidades de ruta aprobadas. Trámite de rechazo técnico: pago de 1.11 UMAs ($130.21 pesos) en caso de que el vehículo no pase las pruebas de emisiones, mientras que el informe SDB se entrega sin costo.

¿De cuánto es la multa por verificación extemporánea en Querétaro y quiénes tienen descuento?

La multa por no cumplir con la verificación vehicular en tiempo y forma se calcula por cada semestre vencido respecto a los ejercicios fiscales acumulados. El reglamento vigente establece cobros diferenciados según el régimen fiscal del propietario y el tipo de vehículo.

Las tarifas de infracción por extemporalidad y los criterios de condonación operan bajo el siguiente esquema financiero:

Multa para uso particular: 6 UMAs ( $703.86 pesos ) por cada periodo semestral omitido si el titular del automóvil es una persona física.

6 UMAs ( ) por cada periodo semestral omitido si el titular del automóvil es una persona física. Multa para empresas o pesados: 10 UMAs ( $1,173.10 pesos ) por semestre para unidades de personas morales o transporte de carga pesada.

10 UMAs ( ) por semestre para unidades de personas morales o transporte de carga pesada. Multa para servicio público: 15 UMAs ( $1,759.65 pesos ) por cada semestre de rezago en el caso de los camiones de pasajeros o taxis.

15 UMAs ( ) por cada semestre de rezago en el caso de los camiones de pasajeros o taxis. Descuento para adultos mayores: reducción del 50% en el total de los adeudos acumulados para personas mayores de 60 años con credencial INAPAM o vehículos con placas de discapacidad.

reducción del 50% en el total de los adeudos acumulados para personas mayores de 60 años con credencial INAPAM o vehículos con placas de discapacidad. Exención para municipios rurales: condonación del pago completo de las sanciones a los residentes que acrediten la procedencia del automóvil en Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Peñamiller, San Joaquín o Tolimán.

Los automovilistas rezagados por motivos de robo de la unidad, siniestro o reparaciones mecánicas justificables pueden solicitar una autorización de regularización temporal a través de la Plataforma de Trámites en Línea de la SEDESU. Los titulares de unidades híbridas o eléctricas pueden gestionar el holograma exento sin costo para circular diariamente sin restricciones ambientales.

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