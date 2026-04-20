Adiós a los trucos para evitar infracciones: Puebla multará a todos los conductores que coloquen esto en sus placas

Un cambio en las reglas de tránsito sacude a miles de automovilistas en el estado. Puebla multará conductores que usen ciertos artículos en sus vehículos, y la sanción económica ya tiene cifras concretas sobre la mesa.
La medida surge del Orden Jurídico Poblano y apunta directamente a quienes recurren a trucos para evitar infracciones. Si manejas en Puebla, necesitas saber qué está prohibido antes de tu próxima salida.
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Lo que ya no puedes poner en tus placas en Puebla
El artículo 25, fracción XXXVIII del Orden Jurídico Poblano lo deja claro: circular con coberturas o aditamentos sobre las placas del vehículo es una infracción directa. Estos elementos están diseñados para bloquear la lectura de las cámaras de seguridad y velocidad.
En otras palabras, cualquier accesorio que coloquen en sus placas con la intención de ocultar los caracteres a los sistemas de vigilancia es motivo de sanción inmediata. No importa el material ni el tipo de cubierta: si impide la lectura, hay multa.
La norma no distingue entre cubiertas transparentes, tintas o películas reflectantes. Si el aditamento interfiere con el registro fotográfico, las autoridades tienen facultad de sancionar al conductor en el acto.
¿Cuánto dinero te puede costar este error?
La sanción económica se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y va de 10 a 15 UMA. Eso equivale a un rango de $1,173.10 a $1,759.65 pesos mexicanos, dependiendo de la gravedad que determine el agente vial.
No se trata de una advertencia: es una multa aplicable de forma inmediata a cualquier conductor que circule con sus placas alteradas o cubiertas. El monto puede escalar si el infractor acumula otros señalamientos durante la misma revisión.
Retirar el aditamento antes de salir a la calle es la única forma de evitar el cargo. Revisar el estado de tus placas toma segundos; pagar la multa, en cambio, puede afectar tu bolsillo de forma directa.
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