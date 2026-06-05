Es oficial en CDMX: amplían plazo para obtener 100% de descuento en tenencia y así puedes hacerlo

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México amplió el plazo para acceder al subsidio del 100% en la tenencia vehicular durante 2026.

El beneficio estará disponible hasta el 30 de junio de este año, por lo que miles de automovilistas aún tendrán oportunidad de conservar este estímulo fiscal.

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¿Qué requisitos se deben cumplir?

De acuerdo con lo difundido por autoridades de la CDMX, el subsidio aplica para vehículos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos (IVA incluido). Además, los propietarios deben cumplir con una serie de condiciones para acceder al beneficio fiscal.

Entre los requisitos se encuentran:

Estar al corriente en pagos de tenencia de años anteriores.

Contar con tarjeta de circulación vigente o haber iniciado el trámite de renovación.

Realizar el pago del refrendo dentro del plazo establecido.

El subsidio está dirigido tanto a personas físicas como a personas morales sin fines de lucro.

¿Cómo pagar el refrendo vehicular?

El trámite puede realizarse a través del portal de la Secretaría de Administración y Finanzas o mediante la aplicación de la Tesorería CDMX. Para generar la línea de captura es necesario ingresar el número de placa, consultar el adeudo y posteriormente efectuar el pago en línea o imprimir el formato correspondiente.

También es posible realizar el pago en instituciones bancarias como:

Banco Azteca

Banorte

Santander

Asimismo, existen establecimientos autorizados para recibir el pago, entre los que se encuentran Walmart, Chedraui, entre otros.

La lista completa de puntos de pago puede consultarse en los canales oficiales de la Tesorería CDMX. Una vez realizado el trámite, los contribuyentes pueden verificar que el subsidio haya sido aplicado correctamente y conservar el comprobante para cualquier aclaración futura.

¿Qué pasa si no pagas el refrendo en la CDMX antes del 30 de junio?

Quienes dejen pasar el plazo establecido perderán de forma definitiva el subsidio del 100%, por lo que deberán cubrir el costo total de la tenencia anual además del refrendo ordinario. Este impuesto equivale aproximadamente al 3% del valor comercial del vehículo, tomando en cuenta su depreciación.

Además, el sistema financiero de la ciudad comenzará a generar recargos y actualizaciones por pago extemporáneo que incrementarán el monto adeudado de manera mensual. El incumplimiento también impide realizar la verificación vehicular obligatoria, situación que puede derivar en una multa por verificación extemporánea de 20 UMAs, equivalente actualmente a $2 mil 346.20 pesos.

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