Ya es oficial: IMSS confirmó que quienes cumplan estos requisitos podrán cobrar el ahorro del Infonavit en 2026

El IMSS confirma que los pensionados bajo la Ley 73 tienen el derecho legal de recuperar miles de pesos acumulados en su Subcuenta de Vivienda Infonavit mediante un pago único este 2026.

¿Qué pensionados tienen derecho a reclamar el ahorro acumulado del Infonavit en 2026?

El IMSS establece que este beneficio no es universal, sino que se reserva para un perfil específico de extrabajadores. Tienen derecho a reclamar la devolución total de sus fondos aquellos jubilados que obtuvieron una resolución de pensión (o negativa de la misma) y que cuentan con saldo a favor por nunca haber ejercido un crédito hipotecario o por haberlo liquidado y seguir cotizando después.

Para que el Infonavit autorice el depósito en 2026, usted debe cumplir con este perfil obligatorio:

Régimen de pensión: Pertenecer exclusivamente a la Ley del Seguro Social de 1973 (haber cotizado antes del 1 de julio de 1997).

Pertenecer exclusivamente a la (haber cotizado antes del 1 de julio de 1997). Estatus laboral: Estar oficialmente pensionado o contar con un dictamen de negativa de pensión emitido por el IMSS .

Estar oficialmente pensionado o contar con un dictamen de negativa de pensión emitido por el . Situación de crédito: No tener un crédito hipotecario vigente; en caso de haber tenido uno, este debe estar liquidado en su totalidad.

No tener un crédito hipotecario vigente; en caso de haber tenido uno, este debe estar liquidado en su totalidad. Fondos disponibles : Contar con recursos acumulados en el Fondo de Ahorro 72-92, Subcuenta de Vivienda 92 o Subcuenta de Vivienda 97.

Contar con recursos acumulados en el Fondo de Ahorro 72-92, Subcuenta de Vivienda 92 o Subcuenta de Vivienda 97. Identidad digital: Tener datos biométricos y personales (RFC, CURP, NSS) actualizados y coincidentes en el IMSS, el Infonavit y su Afore.

El monto acumulado que podrá recibir depende directamente del salario diario con el que fue registrado y los años totales de servicio activo.

Guía paso a paso para recuperar el efectivo acumulado del Infonavit

El Infonavit habilita dos vías para procesar la devolución: directamente en sus centros de servicio (CESI) o a través de la Afore. El depósito se realiza en una sola operación directamente a la cuenta bancaria del titular en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la aprobación del trámite.

Prepara la siguiente documentación para iniciar el reclamo:

Identificación oficial: INE o pasaporte vigente en original.

INE o pasaporte vigente en original. Estado de cuenta: Documento bancario con CLABE interbancaria no mayor a dos meses.

Documento bancario con CLABE interbancaria no mayor a dos meses. Resolución de pensión: El documento original entregado por el IMSS al momento del retiro.

Asegúrese de contar con su e.firma vigente si desea realizar el proceso de forma digital para evitar traslados innecesarios.

Una persona que durante 20 años cotizó en el Infonavit solicitó la devolución de sus aportaciones del fondo de ahorro, pero el plazo había vencido. La Corte resolvió que estos recursos pertenecen al trabajador y son imprescriptibles. AR 934/2014 https://t.co/7x8ZBWGEAC pic.twitter.com/T3mnBw3xPD — Suprema Corte (@SCJN) October 2, 2019

¿Qué pasa si el pensionado tiene más de 70 años?

El instituto advierte que el derecho al cobro de estos recursos no prescribe con el tiempo. Si el trabajador tiene 70 años o más y no ha reclamado su dinero, el Infonavit mantiene el fondo resguardado y genera rendimientos hasta que el titular o sus beneficiarios legales inicien la gestión administrativa.

La autoridad recomienda evitar gestores externos por dos motivos:

El trámite es totalmente gratuito y personal.

y personal. El depósito es directo a su cuenta, sin intermediarios.

Si ya cuenta con su resolución de pensión en mano, usted puede verificar su saldo disponible desde el portal oficial de "Mi Cuenta Infonavit".